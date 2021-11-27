Kulis: Milli Eğitim Komisyonu’ndaki brifinglere katılmama kararı alan CHP’li üyeler, MEB’in Eğitim Şûrası’nda da aynı yaklaşımı sürdürebilir

Hürriyet yazarı Nuray Babacan, CHP’de eğitimle ilgili önerilerinin değerlendirilmediği inancı hâkim olduğunu; TBMM Milli Eğitim Komisyonu’ndaki brifinglere bu gerekçeyle katılmama kararı alan CHP’li üyelerin MEB’in Eğitim Şûrası’nda da aynı yaklaşımı sürdürebileceğini ifade etti.

Babacan bugünkü yazısında CHP’nin Eğitim Hakkı Çalıştayı hakkında şunları kaydetti:

CHP’de bir süreden beri, genel başkan yardımcılarına zimmetlenmiş ‘sorunlara çözüm’ çalışmaları yapıldığını biliyoruz. Bunlardan biri de aylardır devam eden Eğitim Hakkı Çalıştayı.

Bugün Ankara’da yapılacak final toplantısına gelinene kadar, 7 bölgede 81 ilin katılımıyla eğitim sorunları konusunda talep ve öneriler alındı. CHP’nin “İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı” başlığını taşıyan programına çok sayıda akademisyen, sendikacı, eğitimci, konuya kafa yoran herkes davet edildi.

Şimdi Ankara’da dört başlıkta Türkiye’nin eğitim sorunu masaya yatırılacak: “Eğitim Hakkı Açısından Temel Eğitim, Eğitim Hakkı Açısından Mesleki Teknik Eğitim, İkinci Yüzyılda Yükseköğretim ve İstihdam Politikaları, İkinci Yüzyılda Öğretmenlik Mesleği.”

Konu, geleceğin Türkiyesini ve gençlerini yakından ilgilendiriyor. CHP, hazırladığı eğitim dosyalarını 7 yıl sonra aralık ayının başında yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Şûrası’na götürecek mi? İşte asıl soru bu. Çünkü CHP’de eğitimle ilgili önerilerinin değerlendirilmediği inancı hâkim. Son olarak CHP’li üyeler, TBMM Milli Eğitim Komisyonu’ndaki brifinglere bu gerekçeyle katılmama kararı aldı. MEB’in Eğitim Şûrası’nda da aynı yaklaşımın süreceği düşünülüyor. Anlaşılan CHP yönetimi, kendi önerilerini hayata geçirmek için iktidara gelmeyi bekleyecek.

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