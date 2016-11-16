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Politika

Kulis: MHP'nin AKP'nin anayasa teklifiyle ilgili 3 konuda itirazı var

Bahçeli, anayasa teklifinde 'cumhurbaşkanı' tanımının yer aldığını belirtmişti

16 Kasım 2016 12:34

Başbakan Binali Yıldırım'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunduğu anayasa değişikliği tasarısına dair kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın Ankara kulislerinden aktardığına göre, MHP'nin teklifle ilgili 3 itirazı oldu. İtirazların cumhurbaşkanının Meclis'i feshetme yetkisi, KHK çıkarma şartı ve bütçeyle ilgili olduğu ileri sürüldü.  

Kulis haberi şöyle:

MHP'nin anaysa değişikliği teklifine 3 itirazı var:

Cumhurbaşkanı Meclis’i feshederse, kendisi de istifa etmiş sayılsın...

KHK çıkarma yetkisi şarta bağlansın... Özgürlükler konusunda KHK olmasın.

Bütçe Meclis onayına sunulsun. Saray tek başına karar vermesin.

 

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