Kulis: MHP'nin AKP'nin anayasa teklifiyle ilgili 3 konuda itirazı var

Başbakan Binali Yıldırım'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunduğu anayasa değişikliği tasarısına dair kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın Ankara kulislerinden aktardığına göre, MHP'nin teklifle ilgili 3 itirazı oldu. İtirazların cumhurbaşkanının Meclis'i feshetme yetkisi, KHK çıkarma şartı ve bütçeyle ilgili olduğu ileri sürüldü.

Kulis haberi şöyle:

MHP'nin anaysa değişikliği teklifine 3 itirazı var:

Cumhurbaşkanı Meclis’i feshederse, kendisi de istifa etmiş sayılsın...

KHK çıkarma yetkisi şarta bağlansın... Özgürlükler konusunda KHK olmasın.

Bütçe Meclis onayına sunulsun. Saray tek başına karar vermesin.