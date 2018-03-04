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Kulis: MHP'den "OHAL zemininde seçime gidilmesi doğru olmaz" sesleri geliyor

"Neden AKP'nin suçlamasından korkup bu tabanı kaybediyoruz; SP'nin kucağına atıyoruz?"

04 Mart 2018 17:05

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP ile MHP'nin 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapacağı "cumhur ittifakı" ile ilgili olarak kulis yazdı. "AK Parti cenahından yükselen, 'İttifak partileri yan yana değil de ayrı sütunlarda kalsa bizim için daha iyi olacak; çünkü yıllardır hükümette olmamız nedeniyle AK Parti’den kopmak istemeyip uyarıda bulunmak isteyen MHP’ye verir' yaklaşımları da ciddi tepkiye yol açıyor" diyen Sarıkaya, "MHP’den 'OHAL zemininde seçime gidilmesi doğru olmaz' sesleri geliyor" ifadesini kullandı. 

Muharrem Sarıkaya, "Mevzi koruma" başlığıyla yayımlanan (4 Mart 2018) yazısında, sözlerine şöyle devam etti: 

Konunun Cumhurbaşkanı’nın önünde konuşulup kapandığına dikkat çekilirken, yeniden tartışılıyor olmasına anlam verilemiyor. AK Parti’nin Saadet Partisi’yle görüşmesi de CHP ve İYİ Parti’de bir anda antenlerin dikilmesine yol açıyor; 'Acaba?'lar harekete geçiyor.

Saadet’in HDP tabanına yönelik açıklamaları da CHP’deki bir kesimin telaşına sebep oluyor, 'Neden AKP’nin suçlamasından korkup bu tabanı kaybediyoruz; SP’nin kucağına atıyoruz?' sorusu dillendiriliyor. Başta da belirttiğim gibi, Ankara’da her parti, içinden çıkarsa başına iş gelecek kaygısıyla mevziini tutmuş bekliyor...

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