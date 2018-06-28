Kulis: MHP, AKP'nin oyları yeniden saydırmasından rahatsız

MHP Genel Merkezi'nin, AKP’lilerin Düzce ve Adana’da sandıkları tekrar saydırmasından rahatsız olduğu iddia edeildi. MHP Genel Merkezi'nin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün Düzce’de, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’in ise Adana’da sandıkları tekrar saydırmasından rahatsız olduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, MHP yönetimi, iki bakanın “MHP’nin oylarına göz diktiğini” belirtiyor. MHP , başta Aydın, Elazığ, Hatay, Niğde, Trabzon ve Düzce illeri olmak üzere parti tarafından görevlendirilmiş hukukçuları aracılığıyla bazı sandık sonuçlarına itiraz ederek, oyların yeniden sayılmasını talep etti. AKP ise “geçersiz oyların yüzde 2’nin üstünde olduğu illere itiraz etmeyi” planlıyor. Aydın’da MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, 240 oy farkla yurtdışından gelen oylar nedeniyle milletvekilliğini AKP’ye kaptırırken, Elazığ’da MHP milletvekilliği 370 oy farkla, Hatay’da da ikinci milletvekilliği 337 oy farkıyla AKP’ye geçti. Yapılan oy sayımlarının ve yurtdışı oyların dağılımının hukuka uygun olarak yapılmadığını savunan MHP yönetimi sonuca itiraz etti.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise sandıklara yapılan itirazlara ilişkin olarak şu tepkiyi gösterdi: “Sandıkların açılıp sayım yapılmasından sonra, maalesef milletimizin iradesini sakatlamaya yönelik girişimlere tanık olmaktayız. Arkadaşlarımız, itiraz yapılan il ve ilçe seçim kurullarına siyasi baskılar yapıldığı duyumlarını partimize bildirmişlerdir. MHP olarak Türk milletinin sandığı yansıttığı iradesini sakatlamaya yönelik girişimler sonuç vermeyeceğine inanıyoruz.”