Kulis: Merkez Bankası'nın yazın BOTAŞ'a döviz satması olağan değil; ekonomi yönetiminin kurla ilgili endişelerinin işareti...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aralık ayının ardından ilk kez Haziran ayında BOTAŞ’a döviz satışı yaptı. Merkez Bankası verilerine göre BOTAŞ’a 269 milyon dolar satış yapıldı.

Doğalgaz ithalatı için başta Rusya olmak üzere yurtdışı kaynaklara dolar cinsinden ödeme yapan BOTAŞ’a döviz satışları Ocak ayında 6 yılın ardından sıfırlanmıştı. Ocak-Mayıs döneminde de BOTAŞ’a döviz satışı yapılmamıştı.

T24’e bilgi veren kaynaklar, BOTAŞ’a döviz satışlarının normalde doğalgaz fatura tutarlarının arttığı ve Türkiye’ye döviz girişinin azaldığı kış aylarında gerçekleştiğine dikkat çektiler; yaz aylarında ve Merkez Bankası’nın rezervleri tarihi düşük seviyelerde bulunduğu bir dönemde yeniden satışa başlanmasının olağan olmadığını vurguladılar.

BOTAŞ’a yazın satış yapılmasının ekonomi yönetiminde kur endişesinin yüksek olduğunu gösterdiğini kaydeden kaynaklar, “Turizm dahil döviz girişlerinin yeterisiz kalacağını düşünüyor gibiler” değerlendirmesi yaptılar.

Kamu yönetiminin kurda yükseliş beklentisini akla getirdiği için BOTAŞ’a satışın piyasalara negatif mesaj vereceğini düşünülüyor ve "Enflasyon bu kadar yüksekken kurda yaşanacak bir hareketlenme büyük sorun doğurur" yorumu yapılıyor...