Kulis: Merkez Bankası’na eski HSK üyesi Yazar’ın atanması, ekonomi bürokrasisinde Berat Albayrak etkisinin sürdüğünün göstergesi

Merkez Bankası’nda değişim rüzgarları esmeye devam ediyor… Erdal Sağlam bir süre önce DW’de, Merkez Bankası’nda 90 yöneticinin görevinden alındığını, yerlerine AKP’ye yakın, deneyimsiz kişilerin atandığını yazmıştı. Ben de “Merkez Bankası’ndaki tasfiyelerin perde arkası ve İstanbul’a taşınma kaosu” başlıklı yazımda atama ve görevden alma rüzgarının perde arkasına bakmaya çalışmıştım.

Kısa süre önce Merkez Bankası’nda önemli bir görevlendirme daha gerçekleşti. Eski Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi avukat Songül Yazar’ın Merkez Bankası hukuk birimine genel müdür yardımcısı olarak atandığı belirtildi. Yazar’ın hızlı başladığı, Merkez Bankası’nda personelin statüsünün değişmesi, kamu bankalarına benzemesi gerektiği yönünde görüş açıkladığını duydum.

Hakimler ve Savcılar Kurulu gibi iktidarın çok önem verdiği bir kurumda üyelik yapmış olması, Yazar’ın görüşlerinin ağırlığını artırıyor.

1975 Şanlıurfa Siverek doğumlu olan Yazar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 2017’de HSK’ya 334 oyla seçilmiş ve kurumun başörtülü ilk üyesi olmuştu.

Yazar’ın bankadaki ağırlığını artıran önemli bir nokta daha var, o da eşi Tahsin Yazar’ın, Berat Albayrak Çalık Holding’de CEO olduğu dönemde bu şirkette önemli görevler üstlenmiş olması.

Tahsin Yazar, 2010 yılında Çalık Holding’e katılmış ve Çalık Enerji hukuk direktörlüğünün yanı sıra Çalık Yedaş ve Aras Epaş’ın yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştü.

Tahsin Yazar 12 Ocak 2016 tarihinde de Enerji Bakanlığı’na Bakan Müşaviri olarak atandı. Bu dönemde Enerji Bakanı kimdi? Doğru tahmin ettiniz, Berat Albayrak...

Tahsin Yazar, daha sonra da Berat Albayrak’la hareket etmeyi sürdürdü. Haziran 2018 seçimleri sonrasında Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı; Tahsin Yazar da 1 Ağustos 2018’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Bakan Müşaviri olarak görevlendirildi. Yazar, 6 Mart 2020 tarihinde de Turkcell yönetim kuruluna bağımsız üye olarak girdi.

Şimdi Merkez Bankası’nda, Songül Yazar’ın hukuk birimine yönetici olarak atanmasında Berat Albayrak’ın etkili olduğu, bunun da ekonomi bürokrasisinde Albayrak’ın etkisinin sürdüğünü gösterdiği konuşuluyor…