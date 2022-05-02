Kulis: Merkez Bankası dövizi tutabilmek için aylık 10-12 milyar dolar satıyor

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından, bankacılık kaynaklarından edindiği bilgileri paylaştı. Babuşçu, edindiği bilgiler doğrultusunda Merkez Bankası'nın dövizi sabit tutabilmek için kamu bankaları yoluyla aylık 10-12 milyar dolar döviz sattığını öne sürdü.

Babuşcu paylaşımında şunları dedi:

"Bankacılık çevrelerinden edindiğim bilgilere göre döviz kurunu bu seviyelerde tutmak için, Merkez Bankası kamu bankaları aracılığıyla haftalık 2,5-3 milyar dolar, aylık yaklaşık 10-12 milyar dolar döviz satıyor."

Yeşilada da iddia etmişti

Ekonomist Atilla Yeşilada da katıldığı bir Youtube kanalında söz konusu iddiayı gündeme getirerek "Bu hesabı yapanların adını vermiyorum, yine dava açılabilir ama son iki veri haftasına göre Merkez Bankası tüm girişlere rağmen 4-7 milyar arka kapıdan döviz satarak dövizi tuttu" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN: Ekonomist Atilla Yeşilada'dan Merkez Bankası iddiası: Son iki veri haftasında 4 ila 7 milyar dolar arasında döviz sattı