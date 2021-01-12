Kulis: Kılıçdaroğlu, CHP MYK'da Erdoğan’ın hakkında açtığı 1 milyon liralık davaya hakkında yorum yapmadı, sadece gülümsedi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun dünkü CHP MYK’da “sözcü cumhurbaşkanı” ifadesi nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hakkında açtığı 1 milyon liralık tazminat davası hakkında gelen sorulara gülümseyerek yanıt verdiği, yorum yapmadığı belirtildi.

Milliyet’ten Mehtap Gökdemir’in haberine göre, CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Parti Genel Merkezi’nde dün toplandı. MYK’da “Cumhur İttifakı” ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ziyaretler de gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre toplantıda, “Kararsız seçmen, genç seçmen iktidardan uzaklaşıyor, telaş var” yorumu yapıldı. Öte yandan MYK’da Erdoğan’ın, “sözde Cumhurbaşkanı” ifadesi nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açması ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamaları da konuşuldu.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Bahçeli’nin açıklamasına ilişkin olarak, “Ciddiye alınmaması gerektiği” değerlendirmesini yaptı. Kılıçdaroğlu’nun, kurmaylarına, “Halkın gerçek gündemini anlatın, paylaşın her yerde. Dinleyin, esnaf çok zor durumda, çiftçi çok zor durumda. İşsizlik çok büyük. Bu dayanaksız, mesnetsiz, gündemin üzerini örtmeye yönelik sözlere cevap bile vermeyin” dediği belirtildi.

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CHP liderinin Cumhurbaşkanı’nın kendisi hakkında açtığı davanın gündeme getirilmesi üzerine gülümseyerek karşılık verdiği yorum yapmadığı ifade edildi.

Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir basın toplantısı düzenlemişti. CHP lideri buradaki açıklamalarında, "Bir ülkenin sözde Cumhurbaşkanı bir gazeteyi hedef gösterip, ben almıyorum siz de almayın diyorsa orada oturup düşünmek lazım" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun “sözde Cumhurbaşkanı” ifadesine AKP'den çok sayıda isim tepki göstermişti.

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Toplantıda Mardin ve Ağrı İl örgütünün durumu ele alındı. Mardin ve Ağrı’ya kongreye götürmek üzere heyet atandı.