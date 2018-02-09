Kulis: Kılıçdaroğlu, Bakanlar Kurulu'na karşı 'gölge kabine' oluşturacak

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, kulislerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni dönemde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sayısını arttıracağı ve Bakanlar Kurulu’na karşı ‘gölge kabine’ oluşturacağının konuşulduğunu aktardı.

Bayer, kulislerde ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun Prof. Dr. Haluk Koç’u örgütlerin başına getireceği, Seyit Torun’un ise yerel yönetimlerdeki eski görevini sürdüreceğinin konuşulduğunu ifade etti.

Yalçın Bayer, "Erdoğan'a karşı Bakanlar Kurulu hamlesi" başlığıyla şunları aktardı:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yeni dönemde MYK sayısını arttıracağı, Bakanlar Kurulu’na karşı ‘gölge kabine’ oluşturacağı genel merkez kulislerinde dillendiriliyor. ‘Gölge Bakanlar Kurulu’na görevlendirilecek isimlerin Hakkı Süha Okay, Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi, Akif Hamzaçebi, Çetin Osman Budak, Muharrem Erkek ve Ünal Çeviköz olduğu öne sürülüyor.

CHP MYK’da iki kritik görev olarak bilinen Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı üzerinde CHP liderinin düşündüğü isimler henüz belli olmadı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun, en çok oyu alan Prof. Dr. Haluk Koç’u örgütlerin başına getireceği, Seyit Torun’un ise yerel yönetimlerdeki eski görevini sürdüreceği konuşuluyor.



Kurultayı terk eden CHP eski Genel Başkanlarından Murat Karayalçın, bunun nedenini şöyle açıkladı:

“Sayın Kılıçdaroğlu göreve gelmesinden sonra kurultaylarda eski genel başkanlar Hikmet Çetin, Altan Öymen, gerektiğinde Deniz Baykal ve ben birlikte oturtulurduk. Ancak son kurultayda, ismimden eski ‘genel başkan’ ifadesi çıkarılmış, protokolde ‘eski dışişleri bakanı ve başbakan yardımcısı’ yazılmış, bunu görünce sinirlendim ve salondan ayrıldım.”



CHP Milletvekili Tekin Bingöl’ün kardeşi müteahhit Atilla Bingöl’ün CHP kurultayında yaşanan gıda zehirlenmesi olayı ile ilgili olarak CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ile yemek ve inşaat işlerinde ortaklığı bulunduğu iddialarının doğru olmadığını noter kanalıyla açıkladı.