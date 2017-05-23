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Politika

Kulis: Kabinede yerini koruyacak ve kaybedecek isimler...

"Yıldırım, yarın yapılacak kapalı grup toplantısında 'Grup Başkanlığı'na seçilecek"

Fotoğraf, 3. AKP Olağanüstü Kongresi&#39;nden

23 Mayıs 2017 11:22

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP MYK'yı belirleyecek, kabinede revizyona gidecek. AKP kulislerinde MYK’de genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Öznur Çalık ve Fatih Şahin’in yerlerini koruyacağı konuşuluyor. MKYK listesine giren eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın MYK’yı girebileceği dile getiriliyor. Yeni MKYK listesinde yer alan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yerini koruyacağı, bu nedenle kabineden genel merkeze bir kaydırmanın olmayacağı kaydediliyor. Başbakan Yardımcıları Lütfi Elvan ve Veysi Kaynak’ın kabine dışında kalacağı dile getiriliyor. Kabine dışında kalması olası isimler arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, referandumda Denizli’deki oy kaybı nedeniyle Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de sayılıyor. 

Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın kulis haberi şöyle:

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu hafta MYK’yi belirlemesi ve kabinede değişiklik yapması bekleniyor. Erdoğan’ın milletvekili olmaması nedeniyle AKP Grup Başkanlığı’na Başbakan Binali Yıldırım seçilecek. AKP’nin 3. Olağanüstü Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın genel başkan seçilmesinin ardından gözler MYK’de yer alacak isimler ve kabine revizyonuna çevrildi. Erdoğan’ın bu hafta MKYK’yı toplayarak MYK’yı belirlemesi bekleniyor. MYK’de genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Öznur Çalık ve Fatih Şahin’in yerlerini koruyacağı konuşuluyor. MKYK listesine giren eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın MYK’yi girebileceği dile getiriliyor. Kongrede parti tüzüğünde yapılan değişiklikle ‘genel başkanvekilliği’ne Başbakan Binali Yıldırım getirilecek. Yıldırım, aynı zamanda yarın yapılacak kapalı grup toplantısında ‘Grup Başkanlığı’na seçilecek. Grup toplantısının ardından Başbakan Yıldırım, milletvekillerine Meclis’te yemek verecek.

Kabine heyecanı

Erdoğan’ın MYK’yi belirlemeden önce ya da sonra kabinede de revizyona gideceği kaydediliyor. Kabine revizyonunun yarın yapılması ağırlıklı olarak dile getirilirken, Ramazan Bayramı sonrasına da bırakılabileceği konuşuluyor. Kongreden önce bazı bakanların MYK’ye kaydırılabileceği, MYK’deki bazı isimlerin de kabineye alınacağı değerlendirmeleri yapılmıştı. Ancak yeni MKYK listesinde yer alan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yerini koruyacağı, bu nedenle kabineden genel merkeze bir kaydırmanın olmayacağı kaydediliyor. Kabinede 7-8 bakanlık bir değişim olabileceği değerlendirmeleri yapılırken, Başbakan Yardımcıları Lütfi Elvan ve Veysi Kaynak’ın kabine dışında kalacağı dile getiriliyor. Kabine dışında kalması olası isimler arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, referandumda Denizli’deki oy kaybı nedeniyle Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de sayılıyor. Özhaseki’nin kabine dışında kalması durumunda Kayseri’yi temsilen Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın kabineye kaydırılabileceği kaydediliyor. Erdoğan’ın, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ile anayasa değişikliği sürecinde AKP ile MHP arasında kurulan komisyonda çalışmalarını sürdüren Genel Sekreter Abdülhamit Gül ve Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı kabineye alabileceği belirtiliyor. MKYK’deki gençleştirmenin kabineye de yansıtılması durumunda Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un bakan yapılabileceği dile getiriliyor.

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