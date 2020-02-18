Kulis: İyi Parti'de 5 milletvekili daha istifa edecek

İyi Parti kulislerinde, parti içinde arka arkaya gelen istifaların ardından bir kırılma yaşandığına dikkat çekiliyor. Edinilen bilgiye göre parti içindeki 5 milletvekili daha istifa edecek.

İyi Parti’nin CHP ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yaptığı Millet İttifakı’nın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Meral Akşener’i sert sözlerle eleştirerek, partisinden istifa etti. Ok, İmamoğlu’nun Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret etmesini de istifa sebepleri arasında saydı. Ok’un istifasıyla İyi Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı 37’ye düştü.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun kulis haberine göre, İyi Parti kulislerinde, parti içinde arka arkaya gelen istifaların ardından bir kırılma yaşandığına dikkat çekiliyor. Bu istifalara yeni isimlerin de dahil olacağı belirtilirken, önümüzdeki dönemde parti içerisinde 5 milletvekilinin daha istifa edeceği konuşuluyor. Partide “teşkilatlarda da dağılmanın yaşandığı” ifade ediliyor.

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