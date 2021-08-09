Kulis: İmamoğlu ve Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti yönetimi de olumsuz bakıyor

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın olası seçimde Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterilmesine aynı gerekçelerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi “İYİ Parti yönetiminin de olumsuz baktığını” kulis bilgisini paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Habertürk yayınında, “Büyükşehir belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli” sözlerini değerlendirdi.

“Seçimlerin normal vaktine hâlâ iki yıla yakın bir süre olmasına rağmen, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu bir türlü gündemden düşmüyor” diyen Acet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylığına olumsuz baktığını daha önce diye getirdiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu’nun Habertürk yayınındaki “Büyükşehir belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli. Başarılarının sürekli olmasını isteriz. Elbette daha iyi yerlere gelebilirler, daha güzel yerlere gelebilirler. Burada hiçbir tereddüdümüz yok bizim” sözlerine yer veren Acet, yazısına özetle şöyle devam etti:

“Benim bu konuyu yeniden yazı konusu etmemin sebebi ise, benzer bir yaklaşımı yine bir kulis bilgisi olarak İYİ Parti içinden de almış olmam.

Genel Başkan Meral Akşener’in yakın kurmaylarından biri ile bu meseleyi konuştuğumda fark ettim ki, İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığına aynı gerekçelerle İYİ Parti yönetimi de olumsuz bakıyor.

Söylenen şu:

‘Biz belediyeleri kaybetmek istemiyoruz. Onları tercih ettiğimiz andan itibaren belediyeleri vermiş oluyoruz. Seçmen buna tepki gösterir mi? Evet, gösterir. Dolayısıyla onları (Yavaş ve İmamoğlu) yerlerinde tutacağız.’

İYİ Parti içinden aldığım bu nabzı şimdi buraya bu şekilde bırakmış olayım.

Bir süre sonra Kılıçdaroğlu’nun yaptığı gibi Meral Hanım da belki bu konudaki değerlendirmelerini daha açıktan yapma kararı alabilir.

Peki, gerek CHP, gerek İYİ Parti yönetiminin Yavaş yahut İmamoğlu’nun adaylığına soğuk bakıyor olmaları, bu iki ismin adaylığını tümden gündemden düşürmüş olabilir mi?

Sanmıyorum.

Bana kalırsa son ana kadar her iki ismin de adaylığı gündemden düşmeyecek.”