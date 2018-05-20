Kulis: HDP milletvekillerinden en fazla 12'si tekrar aday gösterilecek

HDP’nin 27. dönem için milletvekili adayı belirleme çalışmaları parti içinde bir komisyon tarafından sürdürülüyor.

Komisyon çalışmalarında sona gelinirken; listelerin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edileceği 21 Mayıs tarihinde yapılacak Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında aday listesine son şekli verilecek.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın aktardığına göre, parti içinde 27. dönem milletvekili aday listesinde mevcut milletvekillerinin çoğunun tekrar aday gösterilmeyeceği dile getiriliyor.

HDP’li milletvekillerinin 26. dönem boyunca yıpratıldığı, yeni dönemde kan değişimine ihtiyaç olduğu vurgulanırken partili kaynaklar HDP’nin 1 Kasım’da parlamentoya giren 59 milletvekilinden en fazla 8 ya da 12’sinin tekrar aday gösterileceğini söylüyor.

Aldıkları ceza dolayısıyla siyasi yasaklı hale gelen Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Besime Konca, Ferhat Encü, İbrahim Ayhan, Ahmet Yıldırım, Osman Baydemir, Selma Irmak, Abdullah Zeydan ve Dilek Öcalan 27. dönem için aday gösterilmeyecek.

Yerel mahkemeler tarafından ceza verilen ancak bu karar kesinleşmeyen Çağlar Demirel ve Gülser Yıldırım’ın da aday olmayacağı, İdris Baluken’in durumunun ise listeler YSK’ye teslim edilmeden hemen önce belirleneceği ifade ediliyor.

Kürt siyasi hareketinin simge isimlerinden Leyla Zana, Ahmet Türk gibi isimler ile Dengir Mir Mehmet Fırat’ın da sağlık sorunları nedeniyle aday olmayacağı ifade ediliyor.

Mevcut milletvekilleri arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın yanı sıra HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, milletvekilleri Alican Önlü, Berdan Öztürk, Nimetullah Erdoğmuş, Hişyar Özsoy, Mithat Sancar, Garo Paylan ve Hüda Kaya gibi isimlerin tekrar aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Aday olmak istemeyen Sırrı Süreyya Önder’in ikna edilmeye çalışıldığı belirtiliyor.

Gazeteci Ahmet Şık’ın yanı sıra, aktivist Veli Saçılık, Erkan Baş, eski İnsan Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Raci Bilici ve doktor Selçuk Mızrıklı’nın da aday olması bekleniyor.

HDP’nin oy deposu olan Diyarbakır birinci sıradan tutuklu durumdaki DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in aday gösterileceği ifade ediliyor.

Tutuklu durumdaki HDK Eş Sözcüleri Onur Hamzaoğlu’nun Kocaeli, Gülistan Koçyiğit’in ise İstanbul’dan aday gösterileceği konuşuluyor. Eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık’ın çok büyük olasılıkla Muş’tan aday gösterilebileceği, 7 Haziran’da seçilen ancak 1 Kasım’da parlamento dışında kalan isimlerin de listede yer alacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda HDP Eş Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, Turgut Öker, Rıdvan Turan gibi isimlerin de aday olması bekleniyor.