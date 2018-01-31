Kulis: HDP Eş Genel Başkanlığı için üç isim konuşuluyor

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın aday olmama kararının ardından başlayan yeni eş başkan arayışında sona gelindi. Kadın eş başkan olarak Meclis Baskanvekili Pervin Buldan'ın adı öne çıkarken, erkek eş başkan için Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen'in yanı sıra Mithat Sancar'ın adı da konuşulmaya başlandı.

Sputnik'in haberine göre, HDP’nin hem eş başkan adayları, hem de Parti Meclisi üyelerini belirlemek için oluşturulan Mutabakat Komisyonu’nda artık isimler konuşulmaya başlandı.

Kulislere yansıyan bilgilere göre kadın eş başkan için Meclis Başkanvekili, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın adı öne çıktı. Erkek Eş Başkan için ise bugüne kadar Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen’in adı geçerken son günlerde Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın da ismi konuşulmaya başlandı.

Yeni meclis başkanvekili belirlenecek

HDP’nin yeni eş başkan adaylarının bu hafta yapılacak Mutabakat Komisyonu, Kongre Komisyonu ve MYK toplantılarının ardından belirlenip kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Eğer eş başkan adayları kulislere konuşulduğu gibi olursa Meclis Başkanvekili Buldan yürüttüğü görevi bırakmak zorunda kalacak. Bu durumda Buldan yerine Meclis Başkanvekilliği için yeni bir isim belirlenecek.

HDP, kongre için hazırlıklarını sürdürüyor, ancak Afrin operasyonu sonrası parti teşkilatlarına dönük kimi saldırılar ve yöneticilere yönelik gözaltı ve tutuklamalar “kongre yapılabilecek mi” endişesini artırdı. Ankara’nın en büyük spor salonunda yapılacak kongre için farklı illerden çok sayıda partilinin gelmesi bekleniyor. Ancak hem gözaltı ve tutuklamaların delegeleri etkilemesi hem de partilileri Ankara’ya taşıyacak otobüslerin güvenlik gerekçesi ile durdurulup bekletilme endişeleri dile getiriliyor. HDP yöneticileri tüm olasılıklara karşın kongreyi en güçlü şekilde yapmak için çalışmaları sürdürdüklerini söylüyor.