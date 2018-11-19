Kulis: HDP, Demirtaş'ı Diyarbakır'a aday gösterebilir

HDP'de yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları sürüyor. Partinin yetkili organlarında başvurular değerlendirilirken, kulislerde Diyarbakır için 2 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aday gösterilebileceği konuşuluyor.

HDP yerel seçim gündemiyle yaptığı MYK, Parti Meclisi ve il eş başkanları toplantılarını tamamladı. Toplantılarda yerel seçim stratejisi, doğu ve batıda ittifak olasılıkları konuşulurken aday başvuru süresi için de takvim oluşturuldu.

Aday belirlemede kayyım ihtimali değerlendirilecek

Edinilen bilgiye göre HDP, kayyım atanan büyükşehir ve il belediyelerini alma konusunda kararlı. Bu illere adaylar belirlenirken kayyım ihtimali dikkate alınacak, AKP'nin kriminalize edemeyeceği isimler tespit etmek için özel bir çaba harcanacak. Bu çerçevede kazanılabilecek belediyeler olan Van’da Celal Doğan, Diyarbakır’da Ahmet Türk gibi isimler üzerinde duruluyor.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre yerel seçim çalışmalarını sürdüren HDP’de Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da adı konuşuluyor. Parti kulislerine göre Demirtaş hakkında verilmiş bir hapis cezası var, ancak bu ceza kesinleşmediği için adaylığına engel bir durum yok. Demirtaş’ın adaylığının partiye büyük heyecan katacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

Diyarbakır için Demirtaş önerisi

HDP’de en çok merak edilen belediye başkan adaylarından biri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne gösterilecek isim. Parti kulislerine göre, Edirne Cezaevi’nde 2 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ismi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için “ciddi ciddi” konuşuluyor.

Demirtaş çözüm sürecindeki 2013 Nevruz'unda yaptığı konuşmalar nedeniyle geçtiğimiz Eylül ayında 4 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ancak Demirtaş hakkında verilen bu karar temyiz edildi. Karar kesinleşmedikçe Demirtaş’ın ilk mahkemede aldığı ceza aday olmasına engel değil. Parti kulislerine göre Demirtaş’ın aday ilan edilmesi partiye büyük heyecan katar. Ancak Demirtaş’ın bu süreçte cezası kesinleşirse adaylığı düşer.

HDP’de bazı kesimler bu riskin göze alınması gerektiği görüşünde. Bunu savunanlar Demirtaş’ın adaylığı sürecinde cezası kesinleşirse bunun AKP’nin politikalarını deşifre etmeye de yaracağı düşüncesinde. Bu öneriyi getirenler Demirtaş’ın cezasının YSK’nin kesin başvuru tarihinden önce kesinleşmesi durumunda yeni bir adayın da belirlenebileceğine dikkat çekiyor. Aday belirleme sürecinin devam ettiği partide bu önerinin HDP’nin yetkili kurullarında nasıl karşılık bulacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.