Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak kabine toplantısının öncelikli gündem maddesi, 29 Nisan’da başlayan tam kapanma süresince vaka ve ölüm sayılarındaki düşüşle birlikte normalleşme takvimi olacak. Kabine toplantısında, 17 Mayıs’tan sonra Türkiye genelinde ‘kademeli ve kontrollü normalleşme’ye geçilmesi planlanıyor.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, mayıs, haziran ve sonrasını kapsayacak aşamalı bir normalleşmeye geçilecek.

Haziran başına kadar kafe ve restoranlar saat 20.00'de kapanacak

Haziran başına kadar kafeler, restoranlar, lokantalar kademeli, sosyal mesafeli, açık alanda oturma kurallı, saat ve kişi sınırlamalı ve HES kodu koşullu olarak akşam saat 20.00’de kapanma şartıyla açılacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması

Sokağa çıkma kısıtlaması haziran ayına kadar saat 21.00’den sonra uygulanacak. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yalnızca pazar günü sürmesi planlanıyor. İkinci aşamanın uygulanacağı haziran ayında salgının durumuna göre pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı da kaldırılacak.

Uzaktan eğitime sonbahara kadar devam edilecek. İlk aşamada düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi kalabalık yaratan organizasyonlara izin verilmeyecek.

Organizasyonlar için 5 bin hedefi

Vaka sayılarının 5 bin hedefinin altına inmesi halinde düğün, nişan, asker uğurlama gibi etkinliklere temmuz ayından itibaren kontrollü şekilde izin verilecek.

İlk aşamada AVM, berber, kuaförlerin de açılması planlanıyor

Normalleşmenin ilk aşamasında AVM’ler, berberler, kuaförler ve spor salonlarının da açılması planlanıyor. 1 Haziran’dan sonra geçilecek kontrollü normalleşmenin ikinci aşamasında vaka ve ölüm oranlarının istenen seviyenin altına düşmesi durumunda hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saatleri esnetilecek.

'Tam açılma'da hedef temmuz ayı

Vaka ve ölüm oranlarındaki düşüş, aşılamadaki artış ve tedbirlere uyuma göre temmuz ayından itibaren tamamen normalleşmeye geçilecek. Tam kapanma öncesinde İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerden Anadolu’ya gidenlerin dönüşünde risk yaratmamak amacıyla ilk aşamada izin şartı getirilecek. Maske ve mesafe kuralına uyulup uyulmadığı sıkı şekilde takip edilecek, kararlar 15 günde bir güncellenecek.