Kulis: Genel af için 2023 yılı konuşuluyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son Beştepe zirvesi sonrası, af düzenlemesi konusunda kulislerde “MHP’nin istediği şekilde bir af için Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 2023 beklenecek”iddiası konuşuluyor.

Milliyet’ten Şebnem Hoşgör’ün haberine göre; Erdoğan’ın, “Arkadaşlarımızdan içeriğin maşeri vicdana uygun hale getirilmesi için bir çalışma başlatmalarını istedim” açıklamasının ardından AKP’li hukukçular ve Adalet Bakanlığı’nın doğrudan af niteliği taşımayacak, böylece TBMM’de nitelikli çoğunluk gerektirmeyecek şekilde bazı suçlarda ceza infaz oranlarının indirilmesi ve denetimli serbestlik süresinin artırılması gibi formüller üzerinde durduğu da belirtiliyor.

Parti kurmayları bu konuda iki farklı görüşü savunuyor. Bir grup, Erdoğan’ın, “kişilere karşı işlenen suçları devlet affedemez” vurgusuna dikkat çekerek, “AK Parti iktidarda olduğu sürece Cumhurbaşkanımızın ve partimizin bu ilkesel tutumuna aykırı bir af yasası bu Meclis’ten geçmez” tezini savunurken, diğer grup Türkiye’nin geçmiş af tarihine dikkati çekiyor.

Geçmişte devlet ve toplum hayatındaki önemli olaylar sonrası ve bunların yıl dönümlerinde af yasaları çıkarıldığını anımsatan kurmaylar, hem Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümüne hem de erkene alınmaması halinde Cumhurbaşkanlığı ile TBMM seçimlerinin yenilenmesine denk düşen 2023’te bir genel af düzenlemesinin çıkma olasılığının bulunduğuna işaret ediyor.