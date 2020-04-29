Kulis: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'a yeşil ışık yaktı

Galatasaray’da yerli operasyonu yeni bir boyut kazandı. Başta Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Oğulcan Çağlayan gibi Türk oyuncuları kadrosuna katarak, kadro maliyetini düşürmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, yeni isimlerin büyük takım sendromu yaşamaması için de çözümü eskilerde buldu. Adı devre arasında tekrar Galatasaray’la anılan, teknik direktör Fatih Terim’in çok istediği, ancak Başkan Mustafa Cengiz’in ret cevabı verdiği Arda Turan, bir kez daha gündemde.

Sezon sonunda boşa çıkacak olan Arda, her röportajında Sarı-Kırmızılı kulübe geri dönmek istediği mesajını gönderirken, hastalık sürecinde sık sık iletişim kurduğu Fatih Terim de bu transferdeki ısrarını sürdürüyor. Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra hastalık sürecini karantina altında atlatan 66 yaşındaki teknik adamı bu kez geri çevirmek istemiyor.

Başkan Cengiz’in de Arda’nın transfer rüyası suya düştükten sonra yaptığı olumlu açıklamaları ikna edici bulduğu ve bu kez transfere onay vereceği öğrenildi. Arda Turan’a kaptanlık pazubandı verilmesi de seçenekler arasında.Böylece takım kaptanı Selçuk İnan’ın antrenör olarak yedek kulübesine dönmesiyle birlikte, saha içindeki liderlik pozisyonu yeniden Arda Turan’a geçecek.