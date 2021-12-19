Kulis | Eski vekiller, maaşlarına enflasyon oranında artış istedi, düzenleme için parti yönetimlerini ziyaret etti

Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, "TBMM’deki bütçe görüşmeleri başlamadan önce, perde gerisinde sessiz bir kulis faaliyeti yaşandı. Eski vekiller, maaş artışı için sistem değişikliğini de içeren bir düzenleme için çok uğraştı ama nafile." bilgisini paylaştı.

Babacan yazısında, "Öğrendiğimize göre, bir grup eski milletvekili, maaşlarına yapılacak yüzde 14.4’lük artışın enflasyon oranının altında kaldığını savunarak, parti yönetimlerini ziyaret etti. Maaş artışının en az açıklanan enflasyon oranında olmasını istediler. Cumhurbaşkanlığı ödeneğindeki yüzde 14 artış esas alındığında, bugün 16 bin 400 lira olan emekli milletvekili maaşları, 18 bin liraya çıkacak. Yüzde 21 olarak açıklanan resmi enflasyon dikkate alındığında ise maaşlar 20 bin liraya yükselecekti." ifadesini kullandı.