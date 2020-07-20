Kulis: Eski Gençlik ve Spor Bakanı Berlin Büyükelçisi olacak

Almanya doğumlu, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın, Berlin’e büyükelçi olarak atanacağına dair iddialar ortaya atıldı. Eski Bakan Kılıç’ın amcası Serdar Kılıç da Washington Büyükelçisi olarak görevine devam ediyor. Öte yandan Kılıç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde doktorluğunu yapan ve şubat ayında vefat eden Sinan Kılıç'ın oğlu.

Sözcü'den Ali Gülenîn haberine göre, Almanya'nın Siegen kentinde 1976 yılında doğan, 10 yaşına kadar Almanya'da kalan, ardından Türkiye'de Almanca eğitim veren kurumlardan mezun olan Akif Çağatay Kılıç'ın amcası Serdar Kılıç da, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ni yapıyor.

2011 yılında AKP milletvekili seçilen, 2013 ile 2017 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Kılıç, yüksek öğrenimini İngiltere'de yaptığı için Almanca ve İngilizce biliyor. Akif Çağatay Kılıç’ın 15 Kasım 2016'da Berlin'de göreve başlayan Ali Kemal Aydın'ın yerine geleceği kulislerde konuşuluyor.