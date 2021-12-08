Kulis: Ergün Atalay asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı dün Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilirken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e bir rakam söylediğini belirtmişti.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre Atalay'ın Bakan Bilgin'den asgari ücretin 4 bin TL'nin altına düşürülmemesini istediği öne sürüldü.

Atalay dün yaptığı açıklamalarda kamu emekçisine olduğu gibi işçiye de ek refah artışı yapılması gerektiğini söylemişti.

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