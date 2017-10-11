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Kulis: Erdoğan'ın talimatıyla 'yenilenmeye' ara verildi

Erdoğan, AKP’nin Afyonkarahisar kampında iki gün boyunca partililerle özel görüşmeler yapmıştı

11 Ekim 2017 14:49

AKP'de 'metal yorgunluğunu aşma' sloganıyla başlatılan ve 2018 içinde gerçekleştirmesi planlanan 6. Olağan Büyük Kongre ile tamamlanacak sürece 'ara' geldi. Büyükşehir ilçe kongreleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ertelenirken karar öncesi bazı büyük ilçelerde yönetimlerin itirazlarının parti üst yönetimine iletildiği belirtiliyor.

Milliyet gazetesinden Kıvanç El’in haberine göre, AK Parti’de bugüne kadar 16 ilin başkanlığına istifaların ardından atama yapıldı. Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Bartın, Erzincan, Hakkari, Muş, Bayburt, Şırnak, Kırşehir, Aksaray, Uşak, Ağrı, Bursa, Karaman ve Yozgat atama yapılan yerler oldu. Vefat eden Giresun İl Başkanı’nın yerine de atamayla görevlendirme yapıldı. Bu illerdeki benzer bir sürecin bu erteleme kararının ardından bazı büyükşehir statüsünde bulunan illerde de gerçekleşeceği ifade ediliyor. Bu atamalar tamamlandıktan sonra büyükşehirlerde ertelenen ilçe kongrelerinin yapılması planlanıyor. İlçe kongrelerinin 18 Kasım’da tamamlanması hedeflenirken sürecin uzaması halinde ilçe kongrelerinin sarkabileceği de belirtiliyor. AK Parti’de bazı büyük ilçe yöneticilerinin görevine devam etmemesi istenirken ilçe yöneticilerinin buna karşı çıktıkları da kaydediliyor.

Erdoğan, AKP’nin Afyonkarahisar kampında iki gün boyunca partililerle özel görüşmeler de yaptı.

Bakanların çeşitli konulardaki sunumlarına ve son gün gerçekleştirilen soru cevap bölümüne katılmayan Erdoğan, milletvekilleriyle bire bir veya ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde partide devam eden kongre süreçleri ele alındı. Erdoğan kampın kapanış bölümünde, “İllerle ilgili kongre süreçleriyle ilgili sorunları benle paylaştılar. Bütün bu krizleri de süratle yoğun bir şekilde aşarız. Geleceği güçlü şekilde inşa ederiz” demişti.

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