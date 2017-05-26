Kulis: Erdoğan'ın talimatıyla AKP'li belediyeleri incelemek için komisyonlar kuruldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP Genel Başkanlığı'na seçilmesiyle birlikte partideki teşkilatlardan sonra belediyelerin de mercek altına alınması gündeme geldi. AKP kulislerinden edinilen bilgilere göre, bu amaçla her il için o ilin dışındaki milletvekillerinden oluşan komisyonlar kuruldu. Buna göre, komisyonlar, her şehir için detaylı raporlar hazırlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak.

Yeni Şafak gazetesinden Fazlı Şahan'ın kulis haberi şöyle:

Yenilenme ve gençleşme kapsamında teşkilatlar ve belediyeler için kapsamlı raporlar hazırlayan AK Parti, belediyelerin icraat ve memnuniyet karnesini çıkaracak. Genel Merkez, her il için o ilin dışındaki milletvekillerinden komisyonlar oluşturdu. Her şehir için raporlar hazırlanıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. AK Parti inceleme başlattığı teşkilatların yanı sıra başkanlar için de memnuniyet ölçümü yapıyor. Yıllara göre belediyenin trendi inceleniyor. İcraatlar ile ilgili takvimlendirmelere uyup uyulmadığı başta olmak üzere, belediyenin devraldığı borç yükünün hafifleyip hafiflemediğine, personel durumuna, vatandaşın verilen hizmetten memnun olup olmadığına bakılıyor. Tüm bunlarla ilgili belediye başkanı partiye bir rapor sunuyor. Tüm bu çalışmalar ayrı ayrı rapor haline getiriliyor ve belediye başkanı çağrılıp müzakere ediliyor.

Tek tek şehirler masaya yatırılacak

AK Parti’nin iktidara taşınmasında belediyelerin icraatlarının ve performanslarının etkili olduğuna dikkat çeken parti kaynakları, son dönemlerde merkez siyasetin öne çıkmaya başladığını ancak belediyelerin çalışmalarına yeniden ağırlık verileceğini kaydetti. AK Parti kurmaylarının yaptığı değerlendirmeler şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımızın AK Parti Genel Başkanı olması kısa ve orta vadede yerel yönetimlere motivasyon kazandıracak. Bu süreçte belediyeler kendilerine çeki düzen vermeleri için ikaz edilecek. Gerekirse tek tek şehir şehir belediyeler masaya yatırılacak. En kısa sürede her şehir için raporlar hazırlanıp Cumhurbaşkanı’na sunulacak. Kendisi gerek gördüklerini tek tek çağırıp görüşebilir."

Seçmen mesafe konmasını istemiyor

Diğer yandan, yapılan kamuoyu yoklamalarında vatandaşın en çok "Bizi muhatap almıyorlar" şikayetini yaptığı söyleyen AK Parti kaynakları, "Seçmen araya mesafe konulmasından hoşlanmıyor. Yaşadığı yerdeki il başkanına veya belediye başkanına kolay ulaşması lazım. Vatandaştan kopanlar Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bize yük olmaya başladı. Yeni süreçte, 2002’deki heyecanla hareket edecek isimlerle yol yürüyeceğiz” ifadelerini kullandılar.