Kulis: Erdoğan'ın talimatıyla AKP'li belediye başkanlarına çifte tarama yapıldı

AKP'nin, yüzde 51.4 evet oyunun açıklanmasıyla sona eren referandum sürecinde sıkıntı tespit ettiği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yenilenmesi gerektiğine işaret ettiği iki konuda çalışma yaptığı öğrenildi. Partinin yerel yönetimler başkanlığı, belediye başkanlarını "yatırımlar, halkla ilişkiler, imar düzenlemeleri ve memnuniyet" açısından araştırdı. Benzer çalışma il ve ilçe yönetimleri için de yapılıyor. AKP kulislereinden edinilen bilgiye göre, partinin yerel yönetim başkanlığı her yıl yaptırdıkları performans taramalarına referandum sürecindeki çalışmaları da dahil etti. AKP'li belediye başkanları, birden fazla başlıkla değerlendirildi.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın kulis haberi şöyle:

Belediyeler, “Yönetim yapısı, yatırımlar, imar çalışmaları, seçim vaatlerinin yerine getirilme performansı, halkla ilişkiler, memnuniyet ve sevilirlik” gibi konularda değerlendirildi. Yıllara göre belediyelerin başarı trendi de çıkartıldı. İcraatlar ile ilgili takvime uyulup uyulmadığı, yıllar itibariyle belediyenin borç yükünün azalıp azalmadığı, personel sayısındaki artış, verimlilik gibi başlıkların da yıllara göre incelendiği öğrenildi. 2016 yılı raporlarına, referandum performansları da eklendi. Parti yönetimi kendi değerlendirmelerini de rapora ekleyerek, Erdoğan’a iletti. Belediye başkanlarıyla ilgili değerlendirmelerin sonunda, izlenecek yol tartışılıyor. ‘El çektirme veya 2019’da aday gösterilmeme’ konusuna henüz karar verilmedi.

Teşkilat 6 ayda değişecek

Partide, Erdoğan tarafından önemsenen ikinci çalışma, teşkilatlarla ilgili olacak. Bu çalışmanın sonuçları kongre sürecinde görülecek. Belediye başkanlarında olduğu gibi, il ve ilçe teşkilatlarının başkanlarıyla ilgili araştırma yapılıyor. Bu kişilerin hem kendi yönetimleri, hem de kamuoyundaki algıları soruşturuluyor. Başarı ve başarısızlıkları karnelerine göre değerlendirilecek. İlçe başkanlarının haziranda başlayacak kongrelerde, il başkanlarının ise 2018’in ortasına kadar tamamlanacak il kongrelerinde ayıklanacağı belirtildi. Başarısız bulunan başkanlar, aday yapılmayacak.