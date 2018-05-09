Kulis: Erdoğan'ın oy oranı 54.6, AKP ile arasındaki makas açıldı

Türkiye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisi sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 24 Haziran'da seçime gidiyor. TBMM Genel Kurulu'nda seçim öncesinde bazı yasalar için mesai sürerken, kulislerin ana gündemi 24 Haziran'da sandıktan çıkacak sonuçlar. Kulislerde, Erdoğan'ın oy oranının yüzde 54.6 olduğu, AKP ile arasındaki makasın açıldığı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında son kez yapılan AKP Grup toplantısı öncesinde iktidar gurubunda, yeniden adaylık başvurusu yapan milletvekillerinin liste merakı dikkatleri çekti. AKP’de, Meclis çoğunluğu önemli bir başlık olarak bir kenarda tutulurken, son yapılan anketlerden ilginç sonuçlar kulislere yayılıyor. AKP’lilerden edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek başına olan oyunun yüzde 54.6. Cumhurbaşkanı'nın oy oranı ile partisininki arasındaki makasın ise açıldığı ifade ediliyor. AKP’lilere göre, 'söz konusu makas sandık başında değişir ve millet iktidarı yeniden verir'.

AKP’de seçim hesabının Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ın ilk turda kazanmasına göre planladığı da edinilen bilgiler arasında. Ancak, ikinci tura kalma ihtimaline karşı da hazırlıklar yapıldığı belirtiliyor. AKP kulislerinde, Erdoğan’ın ikinci tura kalması durumunda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İnce’yi sandığa gömeceğine dair beklentiler konuşuluyor.

"İnce, partisinden bir oy fazla alsa Kılıçdaroğlu'nun karşısına dikilir"

Kulislerde siyasi taktiklerle ilgili konuşulanlar şöyle:

- "Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı seçimlerinde partisinde bir oy bile fazla alsa Kılıçdaroğlu’nun karşısına dikilir. Kılıçdaroğlu, İnce’den yakasını kurtaramaz."

- "MHP’li seçmen Erdoğan’a oy verir mi?"

- "AKP’deki Saadet Partisi (SP), dindar Kürt oyları kendi partilerine döner mi?"

- "HDP’li seçmen ikinci turda Erdoğan’a yüklenebilir."

- "24 Haziran seçimlerinin kaderini bir anlamda dış güçler belirleyecek."