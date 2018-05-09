T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kulis: Erdoğan'ın oy oranı 54.6, AKP ile arasındaki makas açıldı

"AKP'de seçim hesabı, Erdoğan'ın ilk turda kazanmasına göre planlanıyor"

09 Mayıs 2018 17:31

Hülya Karabağlı

Türkiye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisi sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 24 Haziran'da seçime gidiyor. TBMM Genel Kurulu'nda seçim öncesinde bazı yasalar için mesai sürerken, kulislerin ana gündemi 24 Haziran'da sandıktan çıkacak sonuçlar. Kulislerde, Erdoğan'ın oy oranının yüzde 54.6 olduğu, AKP ile arasındaki makasın açıldığı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında son kez yapılan AKP Grup toplantısı öncesinde iktidar gurubunda, yeniden adaylık başvurusu yapan milletvekillerinin liste merakı dikkatleri çekti. AKP’de, Meclis çoğunluğu önemli bir başlık olarak bir kenarda tutulurken, son yapılan anketlerden ilginç sonuçlar kulislere yayılıyor. AKP’lilerden edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek başına olan oyunun yüzde 54.6. Cumhurbaşkanı'nın oy oranı ile partisininki arasındaki makasın ise açıldığı ifade ediliyor. AKP’lilere göre, 'söz konusu makas sandık başında değişir ve millet iktidarı yeniden verir'.

AKP’de seçim hesabının Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ın ilk turda kazanmasına göre planladığı da edinilen bilgiler arasında. Ancak, ikinci tura kalma ihtimaline karşı da hazırlıklar yapıldığı belirtiliyor. AKP kulislerinde, Erdoğan’ın ikinci tura kalması durumunda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İnce’yi sandığa gömeceğine dair beklentiler konuşuluyor.

"İnce, partisinden bir oy fazla alsa Kılıçdaroğlu'nun karşısına dikilir"

Kulislerde siyasi taktiklerle ilgili konuşulanlar şöyle:

- "Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı seçimlerinde partisinde bir oy bile fazla alsa Kılıçdaroğlu’nun karşısına dikilir. Kılıçdaroğlu, İnce’den yakasını kurtaramaz."

- "MHP’li seçmen Erdoğan’a oy verir mi?"

- "AKP’deki Saadet Partisi (SP),  dindar Kürt oyları kendi partilerine döner mi?"

- "HDP’li seçmen ikinci turda Erdoğan’a yüklenebilir."

- "24 Haziran seçimlerinin kaderini bir anlamda dış güçler belirleyecek." 

ETİKETLER

erdoğan mecliskulisseçimadayoy oranı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24