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Kulis: Erdoğan'ın açıklayacağı 20 belediye başkan adayının 15'i belli oldu

Erdoğan geçen cumartesi 40 ilin adayını açıklamıştı

27 Kasım 2018 14:04

T24 Ankara

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanacak 20 belediye başkanı adayının 15'inin belli olduğu iddia edildi. 

Kulislere yansıyan bilgilere göre belli olan 15 aday şöyle:

Çorum: Halil İbrahim Aşkın
Bingöl: Erdal Arıkan
Karaman: Mahmut Sami Şahin
Sivas: Hilmi Bilgin
Muş: Feyat Asya
Sakarya: Ekrem Yüce
Mardin: Vecdi Kahraman
Uşak: Mehmet Çakın
Hatay: İbrahim Güler
Balıkesir: Yücel Yılmaz
Trabzon: Murat Zorluoğlu
Çanakkale: Ayhan Gider
Konya: Uğur İbrahim Altay
Ankara: Mehmet Özhaseki
İzmir: Nihat Zeybekçi

 

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