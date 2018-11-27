Kulis: Erdoğan'ın açıklayacağı 20 belediye başkan adayının 15'i belli oldu

T24 Ankara

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanacak 20 belediye başkanı adayının 15'inin belli olduğu iddia edildi.

Kulislere yansıyan bilgilere göre belli olan 15 aday şöyle:

Çorum: Halil İbrahim Aşkın

Bingöl: Erdal Arıkan

Karaman: Mahmut Sami Şahin

Sivas: Hilmi Bilgin

Muş: Feyat Asya

Sakarya: Ekrem Yüce

Mardin: Vecdi Kahraman

Uşak: Mehmet Çakın

Hatay: İbrahim Güler

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Trabzon: Murat Zorluoğlu

Çanakkale: Ayhan Gider

Konya: Uğur İbrahim Altay

Ankara: Mehmet Özhaseki

İzmir: Nihat Zeybekçi