Kulis: Erdoğan'ın açıklayacağı 20 belediye başkan adayının 15'i belli oldu

T24 Ankara
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanacak 20 belediye başkanı adayının 15'inin belli olduğu iddia edildi.
Kulislere yansıyan bilgilere göre belli olan 15 aday şöyle:
Çorum: Halil İbrahim Aşkın
Bingöl: Erdal Arıkan
Karaman: Mahmut Sami Şahin
Sivas: Hilmi Bilgin
Muş: Feyat Asya
Sakarya: Ekrem Yüce
Mardin: Vecdi Kahraman
Uşak: Mehmet Çakın
Hatay: İbrahim Güler
Balıkesir: Yücel Yılmaz
Trabzon: Murat Zorluoğlu
Çanakkale: Ayhan Gider
Konya: Uğur İbrahim Altay
Ankara: Mehmet Özhaseki
İzmir: Nihat Zeybekçi