Kulis: Erdoğan, "Parti olarak hesabiliğe doğru savrulduk" dedi; Bakanlar Kurulu'nda değişiklik gündemde

Anayasa değişikliğinin ardından "beşinci çocuğu" olarak nitelendirdiği partisine 979 gün sonra yeniden üye olarak dönen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarına "Parti olarak hasbilikten hesabiliğe doğru savrulduk. Hasbiliğe döneceğiz Hesabi değil hasbi (gönülden, karşılık beklemeksizin yapılan) olacağız" dediği iddia edildi. Sabah gazetesindeki habere göre, bu sözlerin ardından AKP, AKP'li belediyeler ve hükümetle ilgili üç aşamalı bir süreç devreye girecek. Bakanlar Kurulu'nda yapılacak değişikliğin yanı sıra AKP MKYK ve MYK, daha sonrasında da parti teşkilatlarının yenileneceği ileri sürüldü.

Erdoğan 33 ay sonra AKP binasına böyle gitmişti

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın kulis haberi şöyle:

AKP kulislerinde yeni dönemin hükümet, parti vitrininden politikalara kadar nasıl şekilleneceği merakla bekleniyordu. Erdoğan, referandum ile birlikte partiden uzak olduğu yaklaşık 3 yıllık dönemi değerlendirdi ve yeni dönemin kadroları, politika ve çalışma yöntemini nasıl şekillendireceğini kurmayları ile paylaştı. Erdoğan, "Parti olarak hasbilikten hesabiliğe doğru savrulduk. Hasbiliğe döneceğiz Hesabi değil hasbi (gönülden, karşılık beklemeksizin yapılan) olacağız" dedi.

"Eksikliklere bakacağız"

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde kendini izleyen yazar ve temsilcilere yeni döneme ilişkin şunları söylemişti: "Böyle gelmiş böyle gider diyemeyiz. Böyle gelmiş, böyle gitmez. Eksikliklerimiz nelerdir, nerelerde hata vardır bunlara bakmamız lazım. Kucaklama ağının çok geniş olduğu bir yaklaşımı ortaya koymamız gerekecek. Bu hareket bizi dışladı dedirtmeme noktasında elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Bunu yüzde 100 başarmak mümkün değil ama biz elimizden geleni yapacağız. Önemli olan gönüllere girmektir. Tüm teşkilatları bu hale dönüştürmeyi başarmamız gerekiyor. Ve ben inanıyorum ki; bu başarılabilirse insanların bizlere teveccühü daha da artacaktır."

Erdoğan kamuoyu önünde yaptığı bu açıklamalarla kadroları ve politikaları gözden geçirip önemli değişiklik yapacağı mesajı verdi.

Hasbilik dönemi

Erdoğan'ın bu sözleri ile AKP, AKP'li belediyeler ve hükümet açısından üç aşamalı bir sürecin devreye sokulacağını da ortaya koydu. Bunun ilk adımı "hasbi bir ekip kurmak" olacak. Bakanlar Kurulu'nda yapılacak değişikliğin yanı sıra AKP MKYK ve MYK, daha sonrasında ise parti teşkilatları bu kodlara göre yenilenecek. Karşılık beklemeden çalışan, vatandaş ile gönül köprüleri kuran isimler göreve gelecek. Erdoğan'ın, kongre sonrası 2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel yönetim seçimlerine odaklanacağı, güçlü bir aday kadrosu ile yarışa gireceği belirtiliyor. İkinci adım "hasbi çalışma" olacak. Hükümet ve parti yaptığı icraatlar, belediyelerin hizmet anlayışı buna göre şekillenecek. İnsanlara dokunan, kucaklayan hizmetlere odaklanılacak.