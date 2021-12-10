Kulis: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na karşı 'sessiz kalan' AKP grubunu uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bütçe konuşmasında yaptığı el hareketi sonrası AKP’nin “kınama cezası isteğinin sonuçlanmaması üzerine grup yönetimine tepki gösterdiği” öğrenildi. Erdoğan’ın başta Grup Başkanı İsmet Yılmaz olmak üzere grup başkanvekillerine, “Kınama istediniz, gerisi nerede? Grubumuzu provoke ediyor. Bakanları göstererek, laf söylüyor. Sizin sesiniz çıkmıyor. Böyle grup yönetimi olur mu?” dediği kaydedildi.

Kılıçdaroğlu’nun, TBMM Genel Kurul’da görüşmeleri devam eden 2022 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, bir elini diğer elinin üzerine vurması, AKP ve CHP’liler arasında tartışmalara neden olmuştu. AKP’li milletvekilleri Kılıçdaroğlu’na, “Burada kadın milletvekilleri var” tepkisini göstermiş ve Kılıçdaroğlu hakkında “kınama” cezası istemişlerdi. Birleşimi yöneten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu’na ait görüntülerin incelenmesi için tüm partilerin grup başkanvekillerini görüşmeye çağırmıştı. Ancak AKP Grubu’nun “kınama” istemesine karşın konu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamayla kapanmıştı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; grup başkanvekilleri ile arasındaki görüşmede Şentop, “hareketin kınama cezasını gerektirdiği” yönünde görüş bildirdi. Ancak AKP ve MHP’li grup başkanvekillerinden “kuvvetli destek görmedi.” AKP’liler, “CHP grup başkanvekili açıklama yapsın” önerisini kabul etti.