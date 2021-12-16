Kulis: Erdoğan, ismi DEVA ve Gelecek partileriyle anılan eski Bakan Elvan’ı yakınında tutmak istiyor

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; edinilen bilgiye göre, Elvan’a DEVA Partisi’nden “teklif geldi.” Parti Genel Başkanı Ali Babacan’ın ülke ekonomisindeki son durum üzerine partisinde ekonomiyle ilgili “yeni bir ekip kurduğu ve Elvan’ı da bu ekibe dahil etmek istediği” belirtildi.

Bu süreçte Elvan, her iki partiden gelen teklife de “evet” demedi. Bakanlıktan ayrılmasının ardından “gerek hükümet ile ilgili gerekse AKP ile ilgili eleştirel açıklamalarda bulunmadığı, aksine sessizliğini koruduğu” gerekçesiyle Erdoğan’ın “Elvan’a sahip çıktığı, Cumhurbaşkanlığı’nda ya da partide yeni bir görev vereceği” konuşuluyor. Elvan’ın da yakın çevresine “yaşanan süreçle ilgili partisi AKP’yle ve Erdoğan’la kırgınlık yaşamadığını, bir süre dinlenmek istediğini ifade ettiği” belirtiliyor.