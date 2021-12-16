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Politika

Kulis: Erdoğan, ismi DEVA ve Gelecek partileriyle anılan eski Bakan Elvan’ı yakınında tutmak istiyor

Bakanlıktan ayrılan Elvan ile ilgili bir süredir siyaset kulislerinde, DEVA ya da Gelecek partilerinden birine geçeceği konuşuluyordu

16 Aralık 2021 07:13

İstifasının ardından ismi Gelecek ve DEVA partileri ile anılan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a, “Ali Babacan’ın yeni ekonomi yapılanmasında yer alması için teklif geldiği” öğrenildi. Fakat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “bunun önüne geçmek için Elvan’a Cumhurbaşkanlığı ya da partide yeni bir görev vereceği” konuşuluyor.

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