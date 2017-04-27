Kulis: Erdoğan, genel başkanlık koltuğuna oturduğunda kabinede 8 isim değişecek

TBMM 2 Mayıs Salı günü çalışmalarına iktidar ve muhalefet kanadında hızlı gelişmelerin yaşanacağı bir takvimle girecek.

21 Mayıs’ta olağanüstü kongreyle taşların yerinden oynayacağı iktidar partisi AKP’de, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın genel başkanlığa oturmasından sonra atacağı adımlarla ilgili değerlendirmeler dikkat çekti.

Kulislerde, Erdoğan’ın önce AKP Genel Merkez yönetimini ardından kabine de 7-8 bakan gibi bir değişiklik yapacağı söyleniyor.

AKP içindeki Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ gibi ülkücü kökenli isimlere yeni kabine görev verileceği ifade edilirken yerini koruyacak bakanlar arasında Cumhurbaşkanının damadı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve referandum öncesi Hollanda ile krize neden olan Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan olarak gösteriliyor.

Ancak, Sayan’ın bir başka bakanlıkla yer değiştireceği de ifade ediliyor. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın yeniden kabineye gireceği de belirtiliyor.

Ali Babacan ayrıntısı

Siyaset, kendi içine çeki düzen verirken diğer yandan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2019 yılına bugünden yapılan ince hesaplarla dikkat çekiyor, AKP’de uzun süredir ‘kenarda’ bekleyen eski bakan Ali Babacan’ın adı yeni kabine için geçerken kulislerde Cumhurbaşkanlığı seçimine işaret ediliyor.

AKP seçmeninin oy vereceği isim mi lazım?

Kulislerde, Cumhurbaşkanlığı seçimin ilk turunda adayların kazanma riskine dikkat çekiliyor. CHP’nin muhtemel bir partileşme yoluna gidecek olan Meral Akşener’le ortak bir adayda anlaşsalar bile AKP seçmeninden oy alamadığı takdirde kazanamayacağı ifade ediliyor.

Bunun için de Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimlerin aday gösterilebileceğine ilişkin kulisler de var.