Kulis: Erdoğan, Binali Yıldırım'ın ismini Ömer Çelik'in açıklamasını istemiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, genel başkan adayının belirlenmesi için partide oluşturulan temayül komisyonu üyeleriyle yaptığı değerlendirme sonucunda genel başkan adayı olarak Binali Yıldırım’ı işaret etti. Parti kulislerinde, Erdoğan’ın baştan beri kafasındaki ismin Binali Yıldırım olduğu, temayül yoklamasının ise sadece göstermelik olduğu yorumları yapıldı. Erdoğan’ın kararını partiye bildirmesinin ardından AKP MKYK, dün teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş tarafından saat 11.00’de toplandı. Ataş, toplantıda üyelere temayül sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi. Temayül yoklamasına katılan 763 kişinin yüzde 80’inin Binali Yıldırım dediğini belirten Ataş, yüzde 20’lik dilimde yer alan isimlerle ilgili bir açıklama yapmadı. AKP'deki kulis bilgilerine göre, Yıldırım'ın isminin açıklanma görevi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Ömer Çelik’in açıklama yapması yönünde talimat verdi.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, MKYK’de teşkilat iç yönetmeliğinin ‘Aidat ödemeyen üyeler, delegelik dahil parti içi organlara aday olamaz veya aday gösterilemezler” hükmünü geçici olarak kaldırıldı. Bu kararda, borcu bulunan delegelerin oy kullanması, parti üyelerinin kurul seçimlerine aday olmalarına itiraz edilebileceği kaygısının etkili olduğu öğrenildi. Parti yöneticileri, “Kongrede kurullar yeniden seçiliyor. MKYK ve Merkez Disiplin Kurulu başta olmak üzere. Aidat borcu olan üyelerle ilgili ‘delegeler oy kullanamaz, kurullara aday olamaz’ gibi lüzümsuz itirazlar gelmesin diye böyle bir düzenleme yapıldı” görüşünü dile getirdi. Bu değişiklikle kongrede bu konu üzerinden delegelerle ilgili bir tartışma olmaması ve Yıldırım’ın yüksek oyla seçilmesinin amaçlandığı belirtildi.

"Kim açıklayacak?"

Genel başkan adayını kimin açıklayacağı konusunda parti içinde bir süredir belirsizlik yaşanıyordu. Parti yöneticileri, temayül komisyonu başkanı olarak Mustafa Ataş’ın açıklayabileceğini belirtmişlerdi. Ancak dün sabah saatlerinde açıklamanın Ömer Çelik tarafından yapılacağı duyuruldu. Öncesinde bu konuda partide görüş ayrılıkları yaşandığı, “Yakışanı siyasi işlerden sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ya da Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklama yapmasıdır” görüşünün dile getirildiği öğrenildi. Bir süre önce siyasi hayatında sona geldiğini belirten ve genel merkezde odasını topladığı kaydedilen Mehmet Ali Şahin’in bu konuda gönülsüz davranması üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Ömer Çelik’in açıklama yapması yönünde talimat verdiği belirtildi.

22 Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yeni genel başkan ve başbakan olarak açıklanan Ahmet Davutoğlu, aynı salonda yapılan dünkü törene katılmadı. Davutoğlu’nun yakın çevresindeki milletvekillerinin çoğunluğunun da törene gelmediği gözlendi.

Yıldırım, salona Genel Başkan yardımcıları Mustafa Ataş ve Mehmet Ali Şahin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Genel Sekreter Abdülhamit Gül ile birlikte geldi. Salonda, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve bazı bakanlar da hazır bulundu. Yıldırım, adı açıklanmadan önce Şahin ve Ataş’ın arasında oturdu. Yıldırım’ın kardeşleri İlhami ve Eyüp Yıldırım da törene katılırken, kumar görüntüleri basına yansıyan oğlu Erkan Yıldırım ile eşi ve diğer çocuklarının gelmemesi dikkat çekti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AKP’nin ilişkisi hakkında vakit kaybettiren tartışmalar yaşandığını belirterek, “Bu tartışmayı kapatmanın zamanı gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızla, zatı devletleri ile, liderimizle, kurucu genel başkanımızla AK Parti kadroları arasında bir milim bile mesafe yoktur” dedi.

Çelik, Binali Yıldırım’ı açıklarken “Başarılarıyla bütün bakanlık ve siyaset hayatı boyunca AK Parti’nin kurucusu olarak bu kadroyla birlikte yola çıkan ilk değerli arkadaşlarımızdan birisidir kendisi” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha önce Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanı adayı, Ahmet Davutoğlu’nu da genel başkan ve başbakan adayı olarak açıklarken “kardeşim” diye hitap ederek kürsüye çağırmıştı.