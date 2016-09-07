Kulis: Erdoğan 'başbakan', Bahçeli 'cumhurbaşkanı' olacak

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında birçok AKP'li ismin tutuklanması veya görevden alınması Ankara kulislerini hareketlendirdi. Gazeteduvar, "AKP kulislerinde Tayyip Erdoğan'ın partinin başına geçeceği, partiyi toparlayacak, güçlü Başbakan olacağı konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığı makamıysa sembolik hale gelecek. Bunun için önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yetkisi yeniden parlamentoya verilecek. Bu çok konuşulacak formülde cumhurbaşkanının kim olacağı da merak konusu. Siyasi kulislerde sembolik cumhurbaşkanlığı için adı geçen kişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli" iddiasını dile getirdi.

Hülya Karabağlı'nın imzasıyla yayımlanan (7 Eylül 2016) haber şöyle:

15 Temmuz gecesinin ardından devlette başlatılan ‘FETÖ ile mücadele’ yöntemleri AK Parti’de tam anlamıyla kaosa neden oldu. Eski milletvekilleri ile teşkilattan birçok ismin tutuklanmasının yanı sıra partiyle ilişiği kesilenler de iktidar partisinde kopan fırtınayı dindirmedi.

AK Parti kaynıyor

Genel merkezde de milletvekilleri arasında da gergin bir bekleyiş var. Özellikle eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın ‘istifa ettirildiği’ söylentilerine kabineden önemli başka isimlerin de gönderileceği iddiaları eklenince siyasi kulisler daha da hareketlendi.

Son günlerde parti içinde bazı isimlere yönelik ‘karalama kampanyası’ yürütüldüğü iddiaları da gündemde. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin AK Partili Başkanı Enver Yılmaz, eski savcı Zekeriya Öz’ün Gürcistan üzerinden kaçmaya çalışırken kendisine yardımcı olanların arasına adının karıştırıldığını söyledi, bu iddiayı ortaya atanın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener olduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “O gece tankın önüne yatan, FETÖ düşmanı Oktay Kılıç’ın evi FETÖ’den aranıyorsa bu operasyon ‘bize’ dönmüş demektir… 28 Şubatçılarla FETÖ temizliği yapılamaz” dedi.

"Partiyi ancak Erdoğan toplayabilir"

Duvar, günler önce AK Parti milletvekilleri içinde FETÖ bağlantılı olduğu öne sürülen isimlerin tespitine ilişkin bir çalışma yapıldığını, yaklaşık 40 ismin belirlendiğini yazmıştı. Bütün bu iddialar, haberler, gözleri bir kez daha partisiyle bağını koparmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevirdi.

Siyasi kulisler, “Cumhurbaşkanı aşağıya inmezse parti dağılır” yorumlarıyla kaynıyor. AK Partililer’in ‘aşağı’ ile işaret ettikleri yer ‘Başbakanlık koltuğu’.

"Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Bahçeli" formülü

AK Parti kulislerinde, bu dağınıklığı toparlayacak ve tartışmalara son verecek tek ismin Recep Tayyip Erdoğan olduğuna dikkat çekiliyor. Bu nedenle hazır yeni anayasa masası kurulmuşken ‘güçlü başbakanlık’ formülünün yeniden gündeme getirilebileceği yorumu yapılıyor. Sonuç alması zor görünen ‘başkanlık sistemi’ yerine mevcut ortamın da dikkate alınarak ‘güçlü başbakanlık’ formülünün anayasa masasında olmasını isteyenlerin sayısının çokluğu da bu ihtimali güçlendiriyor.

Böyle bir durumda Erdoğan partinin başına geçecek, partiyi toparlayacak, güçlü Başbakan olacak. Cumhurbaşkanlığı makamıysa sembolik hale gelecek. Bunun için önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yetkisi yeniden parlamentoya verilecek. Bu çok konuşulacak formülde cumhurbaşkanının kim olacağı da merak konusu. Siyasi kulislerde sembolik cumhurbaşkanlığı için adı geçen kişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli…