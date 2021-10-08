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Politika

Kulis: Erdoğan, 'anayasanın ilk 4 maddesi' tartışmasında Cumhurbaşkanlığı YİK Başkanvekili Kahraman'ın sözlerinden rahatsız

Erdoğan'ın Kahraman'a “Artık dur, partiye zarar verme” mesajı verdiği belirtildi

08 Ekim 2021 07:33

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “anayasanın ilk 4 maddesi” tartışmasında, Cumhurbaşkanlığı YİK Başkanvekili İsmail Kahraman'a “Artık dur, partiye zarar verme” mesajı verdiği iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; kulislerde, AKP’nin Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde oy kaybettiği ve “muhafazakâr Kürt seçmenin oyunu kaybetmemek için bu tür tartışmaların seçimlere dek sıcak tutulacağı” değerlendirmeleri yapılırken, önceki gün Erdoğan’ın tartışmalar üzerinden topu CHP’ye atması dikkat çekti.

Erdoğan’ın bu sözlerle aslında parti içine “Bitirin bu tartışmaları” talimatı verdiği, tartışmaların “en fazla AKP’ye zarar verdiği ve AKP’ye milliyetçi muhafazakâr tabanı kaybettirdiğine” işaret ediliyor. AKP’de, Kahraman ile Erdoğan’ın “ağabey-kardeş kadar yakın olduğuna” da vurgu yapılıyor. Ancak Kahraman’ın son çıkışından “Erdoğan’ın da rahatsız olduğu” ifade edilirken, bu nedenle Kahraman’a “Artık dur, partiye zarar verme” mesajını verdiği de kaydediliyor. 

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