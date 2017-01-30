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Politika

Kulis: Erdoğan 40 ilde 'evet' mitingi yapacak

Erdoğan'ın kampanyaya şubat ayının ikinci haftasında başlaması planlanıyor

30 Ocak 2017 14:18

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, nisan ayında yapılacak referandum kampanyası için meydanlara iniyor. Kulislerden edinilen bilgilere göre, Erdoğan’ın kampanyaya şubat ayının ikinci haftasında başlaması planlanıyor. Buna göre, Erdoğan'ın, yaklaşık 40 şehirde yapacağı ziyaretlerle anayasa değişikliğini bire bir halka anlatacak.

Anayasa değişikliğinin Erdoğan tarafından onaylanmasıyla referandum süreci de hız kazanacak. Hürriyet'ten Erdinç Çelikkane'nin haberine göre, Erdoğan şubat ayının ortalarında yurt içi ziyaretlerini arttıracak. Erdoğan, nisan ayında yapılacak referandum öncesinde büyükşehirler başta olmak üzere yaklaşık 40 il ziyaret edecek ve yeni sistemi halka anlatacak.

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Rejim değişmiyor vurgusu yapılacak

Referandum sürecinde başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Adana, Samsun, Erzurum, Çanakkale, Kocaeli, Diyarbakır, Yozgat, Van gibi illerde toplu açılışlar ve halkla buluşmaların düzenleneceği öğrenildi. Erdoğan, referandum sürecinde yeni sistemi anlatmak için bazı televizyon programlarına da çıkacak. Erdoğan, "halkla buluşmalarında yeni sistemin avantajlarını, 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle başlayan fiili durumu, çift başlılığın yarattığı sorunlarını" anlatacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğiyle ilgili olarak “Rejim değişmiyor, sistem değişiyor” vurgusu yaparak, halktan destek isteyecek. Cumhurbaşkanlığı’nda süreçle ilgili planlamaların devam etttiği, gidilecek il sayısı ve kampanya sloganlarının kısa sürede netleşeceği öğrenildi. Erdoğan, referandum sürecinde miting yapması konusunda, “Şu anda bizim meydanlarda olmamıza mani bir hal yok. Birçok etkinlik olacaktır. Arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yaparız, şu an meydanlardayım. Bunun değerlendirmelerini yaptıktan sonra kararımızı veririz. Kaldı ki bir Cumhurbaşkanı olarak, Cumhurbaşkanlığı üzerinde geleceğin hazırlandığı süreç bizi de ilgilendirecektir” demişti.

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