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Kulis: Deniz Baykal, cumhurbaşkanı adayı olma niyetinde

"Siyasetin insanları hayata bağlayan tarafı bu"

11 Nisan 2018 13:38

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın 2019'da Cumhurbaşkanı adayı olma niyetini aktardı.  Altaylı'nın kaynağı, “İyileşip cumhurbaşkanı adayı olma niyetinde olduğunu zannediyorum” dedi.

Altaylı'nın bugünkü yazısında yer alan iddia şöyle:

Birkaç gün önce eski bir CHP’li politikacı ziyaretime geldi.

Epey bir sohbet ettik.

Daha çok geçmişe yönelik ve CHP’nin bugünkü haliyle ilgili.

Konuğum, Deniz Baykal’ın ekibinde yer alan biriydi ve Deniz Bey’e bağlılığı bir sır değil.

Zaten bana gelmeden önce de Deniz Baykal’la kısa da olsa bir görüşme yapmış.

“Nasıl durumu?” diye sordum.

“Beklediğimden iyi. Daha da iyiye gidecek diye umuyorum. İyi diyelim iyi olsun” dedi.

“İyileşip Antalya’ya yerleşme niyetindedir herhalde” dedim.

Güldü.

“İyileşip cumhurbaşkanı adayı olma niyetinde olduğunu zannediyorum” dedi.

Bence çok yerinde bir niyet.

Siyasetin insanları hayata bağlayan tarafı bu.

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