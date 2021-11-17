Kulis: Demirtaş aday olup HDP tabanının Millet İttifakı adayına oy vermemesini sağlama sözü verse hemen serbest bırakılacak

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, cumhurbaşkanı seçimi için gerekli olan 50+1 kuralı hakkındaki tartışmalarla ilgili olarak "Erdoğan'ın MHP ile yüzde 50’nin bulunamayacağını gördüğünü" savunurken, "Eğer kendisi dışında oluşacak bir ortamla cumhurbaşkanı seçilme oranı yüzde 40’a inerse bir nebze rahatlayacak" dedi. Balbay, Ankara'daki kulis bilgilerini aktarırken, "Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olup HDP tabanının Millet İttifakı adayına oy vermemesini sağlama sözü verse hemen serbest bırakılacak. Şu aşamada bu da olmuyor" ifadesini kullandı.

Balbay şöyle devam etti:

"Aşağı baksan yüzde 50, yukarı baksan yetersiz ittifak! Son bir haftadır AKP çevresinde İYİ Parti’yle girilen yolun sonuçları tartışılıyor. Bir yaklaşıma göre Erdoğan, Akşener’i tümüyle karşısına alarak MHP’ye daha mahkûm hale geldi. Bu da Bahçeli’nin AKP karşısındaki gücünü artırdı. Ancak bu MHP’nin her istediğinin yapılacağı anlamına gelmiyor. Son aylarda süregelen pazarlıklar sonucu iki partili Seçim Yasası’nda yapılacak değişikliklerde anlaşamadı. Elde var seçim barajının yüzde 7’ye inmesi. Bunun dışında ortak payda sağlanamadı."

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