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Kulis: Davutoğlu'na iade-i itibar yapılacak; Meclis Başkanlığı'na aday gösterilmesi gündemde

"AKP yönetimi partideki rahatsızlığı bastırmak için en kesin yolu bulmuş durumda"

11 Eylül 2017 13:17

Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı için aday gösterilmesinin gündemde olduğunu ileri sürdü. Gürcanlı, "Başbakanlık görevinden, yine “ansızın” alınan Ahmet Davutoğlu'na, bir şekilde 'iade-i itibar' yapılacak" ifadesini kullandı.

Zeynep Gürcanlı'nın "Yolsuzluk ‘milli dava’ değildir!" başlığıyla yayımlanan (11 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Davutoğlu, Meclis Başkanı mı olacak?

AKP'de son dönemde moda deyim “metal yorgunluğu”…
AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından konuşmalarında, toplantılarında sık sık dile getirilen bu tabir, AKP örgütünde ciddi rahatsızlık yaratmış durumda.
Erdoğan'ın “yolsuzluk yapanları kenara alacağız” -dikkat buyurun; ‘yargıya havale edeceğiz' değil, ‘kenara alacağız'- cümlesi de bu “metal yorgunluğu” söylemine eklenince, AKP'nin içi iyiden iyiye karışmış durumda.
Bu söylem, partide bir şekilde görevden ayrılan/alınanların “Fetöcü” ya da “yolsuzluğa karıştı” söylentileriyle karşı karşıya kalma tehlikesini doğurdu.
Ancak Ankara siyasi kulislerine göre, AKP yönetimi partideki bu içten içe büyüyen rahatsızlığı bastırmak için en kesin yolu bulmuş durumda; Başbakanlık görevinden, yine “ansızın” alınan Ahmet Davutoğlu'na, bir şekilde “iade-i itibar” yapılacak; Böylece de, AKP'de “görevinden ayrılanlar değersizdir” izlenimi silinecek, “nöbet değişimi” söylemine geri dönülecek.
Bu amaçla, ekimde yapılacak TBMM Başkanlık seçimlerinde, Davutoğlu'nun İsmail Kahraman yerine “Başkan adayı” yapılması gündemde.
Elbette son kararı Erdoğan verecek…

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