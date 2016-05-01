Kulis: Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uyum içinde olmazsa olağanüstü kongre yapılacak

AKP MKYK’de ‘teşkilatları görevden alma ve atama’ yetkisi elinden alınan Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlık koltuğu da tartışılmaya başlandı. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın Ankara kulislerine dayandırdığı haberine göre, Erdoğan’ın mevcut delege yapısı ile istediği an yeni başkanı belirleyebileceği, bu değişimde Binali Yıldırım dışında yeni isimlerin de gündeme geleceği belirtiliyor. Erdoğan'a yakın ekibin, 18 Mayıs’ta yapılacak MKYK toplantısı için de hazırlık yaptığının konuşulduğu öne sürüldü.

Atamalar sıkıntı çıkardı

Parti kulislerinde, bu noktaya gelinmesinin nedenleri ve bundan sonra yaşanabilecek olası gelişmelerle ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:

Delege hâkimiyeti Saray’a geçti: Başbakan Davutoğlu, teşkilatlara hâkim olabilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ile bazı teşkilatları görevden aldı ve yerine yeni atamalar yaptı. Ancak bazı atamalarda Saray ile Genel Merkez arasında sıkıntı çıktı. Davutoğlu’nun Ataş’a danışmadan ve yeterli istişare yapmadan Adıyaman teşkilatına atama yapması yaşanan krizin patlamasına neden oldu. MKYK’de yetkinin geri alınmasıyla Davutoğlu’nun 2018 yılında yapılacak kongreye kendinin şekillendireceği delege yapısıyla gitme planları bozuldu. Davutoğlu, teşkilatları kendine yakın isimlerden oluşturamayacağı için delegelerin belirleneceği kongre süreçlerinde etkisi olmayacak.

Davutoğlu’na ‘kabine’ misillemesi: MKYK’de Davutoğlu’nun yetkisinin alınması için imza veren bazı üyelerin, son hamleyle Davutoğlu’na kabine misillemesi yaptığı da belirtiliyor. 64. Hükümetin kurulması sırasında Davutoğlu’nun kabineye girmesini istemediği bazı isimlerle ilgili olarak MIT’ten rapor istediği, bunun parti içinde duyulması üzerine sert tartışmaların yaşandığı belirtiliyor. Davutoğlu’nun son dönemde Bülent Arınç başta olmak üzere muhaliflerle yakınlaşmasının da Erdoğan kanadında büyük rahatsızlık yarattığı kaydediliyor.

Davutoğlu ‘uyumlu’ olmazsa olağanüstü kongre: İkinci kez 50 kişilik MKYK’daki 47 üyenin yazılı önergesiyle ciddi şekilde uyarılan Davutoğlu için bundan sonra her şey farklı olacak. Davutoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uyumlu bir tavır izlememesi, Erdoğan’ın karşı çıktığı konularda ‘geri adım atıyor’ gibi yapıp aynı tavrı sürdürmesi durumunda partide pek çok gelişme yaşanabilir. İlk yaşanacak gelişme, olağanüstü kongrenin toplanıp genel başkanın değişiminin gündeme gelmesi olur. Bazı AKP’liler ise, gelinen noktayı “Bu hamle, Erdoğan’ın Davutoğlu ile gitmeyeceğinin işareti. Davutoğlu ne yaparsa yapsın bu süreci engelleyemeyebilir” değerlendirmesini yapıyor. Kongre için sonbahar seçenek olarak dile getirilirken, Davutoğlu’nun da yerini korumaya çalışacağına işaret ediliyor.

47 üye Erdoğan’la

Olağanüstü kongre kararı Erdoğan’ın elinde: AKP Tüzüğü’ne göre olağanüstü kongreye gidilebilmesi için genel başkan ile MKYK’nin karar alması ya da delegenin beşte birinin imzası vermesi gerekiyor. Son olay, 50 kişilik MKYK’deki 47 üyenin Erdoğan tarafında yer aldığını ortaya koyuyor. Erdoğan, Davutoğlu istemese bile istediği zaman MKYK ya da delegenin isteğiyle olağanüstü kongre kararı alabilecek gücü elinde bulunduruyor.

Binali Yıldırım tek aday değil: Olağanüstü kongreye gidilmesine karar verilmesi durumunda Davutoğlu’nun tek alternatifinin Binali Yıldırım’ın olmayacağı belirtiliyor. Başkanlık isteyen, bunun için Erdoğan nezdinde kulis yapan birçok ismin olduğu dile getirilirken, “Binali Yıldırım’ın da sırtında az küfesi yok. Oğlunun kumar görüntüleri ortada” değerlendirmesini yapanlar bulunuyor.