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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kulis: Cumhurbaşkanı'nın kaldığı oteli basan darbeci askerlerle korumalar 15 dakika boyunca çatıştı

Askerler Erdoğan ayrıldıktan 15 dakika sonra otele geldi

17 Temmuz 2016 21:16

TSK'daki cuntanın darbe girişimi kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te tatil yaptığı otele özel kuvvetlerin yaptığı baskın sırasında yaşananlara ilişkin kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. Buna göre, Konya'dan kalkan ve 25 özel kuvvet mensubu taşıyan iki helikopterin Erdoğan'ın otelden ayrılmasından 15 dakika sonra bölgeye ulaştığı, askerlerle koruma polisleri arasında çatışma yaşandığı iddia edildi. CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat,  "Askerler halatlarla indikten sonra herhangi bir anons yapmıyorlar. 'Sizi almaya geldik' gibi. Halattan indikten hemen sonra çatışıyorlar" dedi.

Hande Fırat, Ankara kulislerine dayandırdığı haberinde şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı’nın 25 askeri taşıyan iki helikopter yola çıkıyor. Marmaris’e doğru. Keşif tespiti yapılmıyor. Halatlarla iniyorlar. Büyük bir çatışma çıkıyor. Saldırıdan 15 dakika önce uzaklaştırılmıştı. Güvenlik sebebiyle. Olası saldırı karşılığında.

Askerler halatlarla indikten sonra herhangi bir anons yapmıyorlar. "Sizi almaya geldik" gibi. Halattan indikten hemen sonra çatışıyorlar. Geride bazı korumalar, bazı polisler kalıyor. Bazı kadın polis memurları sabaha kadar tutulan ve dövülen insanlar.

Darbe yapmaya kalkışan 25 askerden 21’i firarda, aranıyorlar. Bu kişiler üstlerindeki kıyafetleri değiştirerek firar ediyor. Bir yaralıyı yanlarına alıyorlar. Doğrudan hedef Cumhurbaşkanı’ydı.

 

 

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