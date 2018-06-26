Kulis: Cumhurbaşkanı yardımcıları için nefesler tutuldu; Akşener sürprizi olur mu?

24 Haziran seçimlerinden çıkan sonuçlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aritmetiğini yeniden şekillendirirken gözler, yüzde 52’nin üzerinde oy oranıyla sandıktan başarıyla çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirleyeceği başkan yardımcılarına çevrildi.

Kulislerde çeşitli isimler dolaşırken; İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in adı da dillendirildi. Kulislerde, Meclis çoğunluğunu alamayan AKP'nin yasama çalışmalarında elini rahatlatmak için manevra alanını geniş tutmak istediği belirtiliyor.

Tansu Çiller'in de adı geçiyor

Cumhurbaşkanı yardımcılarından birinin kadın olabileceği iddiası Akşener'le de sınırlı değil. Kulislerde, 24 Haziran seçimlerinden önce Erdoğan’a ve AKP’ye desteğini açıkça ilan eden eski başbakan Tansu Çiller’in adı hala güncelliğini koruyor.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin durumu da merak konusu olan bir başka başlık. Cumhurbaşkanı'nın Bahçeli’ye bir teklifte bulunup bulunmayacağı konusunda soru işaretleri dikkat çekerken; MHP’den Bahçeli dışında bir ismin de başkan yardımcısı olabileceği ifade ediliyor.



Başkan yardımcılarını seçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan sayısı 26'dan 16'ya düşürülen bakanlıklara da atamalar yapacak.

Kaç yardımcı olacak?

24 Haziran seçimleri öncesinde katıldığı TV programlarında başkan yardımcılarının kaç tane olacağına ve cumhurbaşkanlığına bağlı kaç tane bakanlığın olacağına ilişkin bilgiler veren Erdoğan, "Şu anda bu sayıyı vermek zor, biraz da Parlamento'daki yapıya bağlı olacak" demişti. Başkan yardımcıları ve bakanlıklar ile ilgili de, “Cumhurbaşkanına bağlı başkanlıklar var ki 8 tane başkanlık burada söz konusu. Bir Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, bu eskiden müsteşarlıktı, başkanlığa dönüşüyor, Milli Güvenlik Kurulu aynı şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. 8 başkanlık olarak da bunlar çalışıyor" açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı yürütmenin başı

Cumhurbaşkanı anayasaya göre yürütmenin başı oldu. Cumhurbaşkanı, seçilme yeterliliğine sahip kişiler arasından bakanları atayacak ve görevlerine son verecek. Yeni sistemde bakanlar, Meclis dışından seçilecek. Milletvekili olan birinin bakan yapılması gerekirse vekillikten istifa etmesi gerekecek. Başkan, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek.