Kulis: Cumhurbaşkanı yardımcıları Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli olacak

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, AKP'nin MHP'ye resmen ilettiği yeni anayasa taslağıyla ilgili olarak kulis yazdı. "Yeni sistemde iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak" iddiasını hatırlatan Tezkan, bu göreve getirilecek isimlerin Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin olacağını öne sürdü.

Mehmet Tezkan'ın "Partili bu işin olmazsa olması" başlığıyla yayımlanan (18 Kasım 2016) yazısı şöyle:

İktidar partisinin getirmek istediği sistemin olmazsa olmazı partili başkan veya partili cumhur- başkanıymış..

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu açıkladı.. Olmazsa olmazımız dedi..

Cumhur- başkanı Erdoğan da, partili olması durumunda cumhurbaşkanının daha güçlü olacağını belirtti..

Anlaşılan o ki..

İktidar partisi MHP’yle diğer maddeleri müzakere etmeye hazır..

MHP’nin itirazlarını dikkate alma niyetinde..

Partili cumhurbaşkanı maddesi hariç..

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Peki, bu madde niye çok önemli?

Şundan..

Cumhurbaşkanı veya başkan olacak kişi aynı zamanda parti başkanı olursa yasamayı da kontrol eden konuma gelecek..

Yasama üzerinde de güçlü olacak..

Genel başkan ve cumhurbaşkanı adayı partisinin milletvekili listesini de hazırlayacak..

Seçilirse partisi de büyük ihtimalle Meclis çoğunluğuna sahip olacak..

Meclis çoğunluğunu yakalamasa bile büyük ihtimalle birinci parti olacak..

Vekilleri cumhurbaşkanı olacak kişi seçecek..

Seçilen cumhurbaşkanı aynı zamanda genel başkanı olduğu için partisinin milletvekilleri üzerinde söz sahibi olacak..

Partisinin milletvekillerine direktif verebilecek..

Partisi üzerinden yasamaya müdahale edebilecek..

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Seçilen cumhurbaşkanının partisi Meclis çoğunluğunu da sağlarsa yasama beş yıl boyunca yürütmenin emrine girecek demektir..

Meclis çoğunluğunu sağlayamazsa.. Tek başına yasa çıkaracak güce erişemezse.. Çok parçalı bir yapı çıkarsa..

Böyle bir olasılık da var..

Hele seçim barajı aşağıya çekilirse.. Yüzde 7’lere indirilirse..

O da düşünülmüş..

Cumhurbaşkanı kararnamesi bunun için..



Bahçeli bu pazarlığı asla yapmaz



Siyaset kulislerinde şöyle bir iddia dolaşıyor..

Deniliyor ki yeni sistemde Cumhurbaşkanı kendisine iki yardımcı atıyor.. Biri Binali Bey olacak, diğeri Devlet Bey.. İki yardımcının sebebi bu..

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Bu iddiayı Bahçeli’ye haksızlık olarak görüyorum..

- Bahçeli özü güçlendirilmiş başkanlık olan cumhurbaşkanı sistemine evet diyebilir…

- Cumhurbaşkanının partili olmasını kabul edebilir.

- Cumhurbaşkanının yasa gücünde kararname çıkarmasına da ses çıkarmayabilir..

Kısaca, iktidar partisinin hayati gördüğü taleplerine onay verebilir..

Ama asla bunu kendine makam mevki sağlamak için yapmaz..

Doğru olduğuna inanıyorsa yapar..

Makam merakı olsaydı, haziranda koalisyona evet der, başbakan yardımcılığı görevini üstlenirdi..

Veya CHP’nin ‘Başbakan sen ol’ çağrısına kulak verirdi..