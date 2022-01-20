Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜİK Başkanı'na tepkili

AKP’li kaynaklara göre, kulislerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer’e tepkili olduğu konuşuluyor. İddiaya göre, TÜİK üzerinde son zamlar sonrası enflasyonun ‘yüksek hesaplanmaması’ için yoğun baskılar söz konusu.

Diken'den Altun Sancar'a konuşan AKP'li isim, istifa iddialarına ilişkin olarak, TÜİK Başkanı Dinçer için “Cumhurbaşkanı kendisine tepkili” dedi. AKP'li isim, “Açıklanan veriler doğrudan bizden kaynaklı değil. Yaşanan saldırılar sonucu oluşan suni bir enflasyon söz konusu. Cumhurbaşkanımız da aynı fikirde ve TÜİK’in bunu yeteri kadar vurgulamadığını düşünüyor ve tepkili” değerlendirmesini yaptı.

AKP’li isim, TÜİK’in verileri açıklarken doğru vurgular yapmadığını düşündüğünü belirterek, “Hatayı düzeltmek cumhurbaşkanımıza kaldı” dedi.

Kaynak, “İstifa mı gelecek” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bir sonraki veri açıklandığında bu hatalar düzeltilir ise neden istifa olsun? Ekonomide her veri toparlanma eğiliminde iken enflasyon da düşecektir, TÜİK bu verileri paylaştığında göreceğimize inanıyorum. Ancak hatada ısrar, cumhurbaşkanımızın tepkisini büyütecektir."

Fatih Altaylı, "Çok önemli bir istifa oldu" demişti

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye’de son günlerde sık sık gündeme gelen bir kurumun başında yer alan ismin istifa ettiğini yazmıştı. Altaylı, istifanın henüz işleme konulmadığı için kurumun ismini vermediğini ifade ederek, “Bu istifanın kurumun bu ay göstereceği performansın bağlı olduğu kişi tarafından beğenilip beğenilmemesine bağlı olarak işleme koyulacağını veya koyulmayacağını zannediyorum” demişti.

Gazeteci, yazar Murat Yetkin de Ankara kulislerinde akla ilk gelen isimlerden birinin Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, diğerinin de TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer olduğunu yazmıştı.

İsmail Saymaz da, Halk TV’deki köşesinde “Ankara kulislerini çalkalayan bu iddiayı iki kaynaktan doğrulattım” diyerek “İddiaya göre ‘affını’ isteyen isim, TÜİK Başkanı Dinçer'miş. TÜİK'in yıllık enflasyon oranını yüzde 36 olarak açıklaması, Beştepe'de tepki çekmiş. Dinçer'in makamında sayılı günlerinin kaldığı söyleniyor" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - Fatih Altaylı: Geçtiğimiz günlerde çok ama çok önemli bir istifa gerçekleşti; henüz işleme koyulmadığı için kurum adını vermiyorum

TIKLAYIN - İsmail Saymaz: İki kaynaktan doğrulattım, affını isteyen isim TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer’miş