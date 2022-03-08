Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan gidişattan rahatsız; Bakan Nebati'ye 'verdiğin sözü tut' dedi

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gidişattın rahatsız olduğu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye "Verdiğin sözleri tut" dediğini söyledi.

Adalet Bakanlığı'nda Abdulhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ'ın atamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gerekirse kabinede yeni değişiklikler yapabiliriz" diyerek revizyon mesajı vermesi siyasi kulisleri hareketlendirdi.

Mustafa Balbay, Ankara kulislerinden aldığı yeni parti ve görevden alma bilgilerini, Cumhuriyet TV'ye anlattı.

Görevden alınma iddialarıyla ilgili konuşan Balbay, Cumhurbaşkanlığı'nın AKP'nin genel durumundan rahatsız olduğunu söyledi. Balbay, "Pek çok alandaki başarısızlığın o alana bakan bakanlara fatura edilerek görüleceği anlaşılıyor. Bu anlamda, Sağlık Bakanı'nın da böyle bir durumla karşı karşıya olduğunu görüyorum" dedi.

Balbay, açıklamasının devamında "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda da böyle bir durum gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iki ayrı bakanlığa bölünebileceğini belirten Balbay, "Kültür ve turizm anlamında iki bakanlık olarak değerlendirmek gibi iki anlayış olduğunu görmekteyiz" diye konuştu.

Ekonomik gidişattan rahatsızlık olduğunu belirten Balbay, Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye son Bakanlar Kurulu toplantısında 'verdiğin sözleri tut' dediğini aktardı.

Balbay, toplantıda yaşananları şu şekilde anlattı:

"Nebati'nin zor durumda kaldığını bir kulis bilgisi olarak paylaşmak isterim. Son Bakanlar Kurulu toplantısında, Erdoğan, Nebati'ye 'verdiğin sözleri tut' dedi. Nebati ise Erdoğan'a 'Rusya-Ukrayna meselesinin beklemediği, o nedenle bunların zor olduğunu' söyledi. Erdoğan'ın karşılık olarak ise 'Hayır bizi verdiğin sözleri ilgilendiriyor' dediği bilgisi var."