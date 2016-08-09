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Politika

Kulis: CHP, Yenikapı'da Akar'ın konuşmasından ve Erdoğan'ın idam söyleminden rahatsız

CHP'li Özgür Özel: Akar, mitinge en azından sivil giysiyle katılabilirdi

09 Ağustos 2016 09:53

CHP yönetimi Yenikapı'da gerçekleşen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ni masaya yatırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sesini AKP'li kitlelere duyurması olumlu olarak değerlendirilse de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın idam söylemi ve programdaki son dakika değişikliklerinin rahatsızlık yarattığı ilerisi sürüldü. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın mitingde kürsüye çıkarılmasına tepki gösterdiği belirtildi. Özel'in, “15 Temmuz günü darbeciler başarılı olsaydı da üniformalı bir generalin kalabalıklara konuştuğunu görecektik” dediği aktarıldı.

Cumhuriyet'ten Ayşe Sayın'ın CHP kulislerinden aktardığı haberin tamamı şöyle:

CHP ve MHP liderlerinin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Yenikapı’da yapılan mitingin sonundaki “toplu fotoğrafta” yer almaması kulislerde, miting programına yapılan “son dakika eklemelerine tepki mi?” sorularına yol açtı. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “toplu fotoğraf”ın yanısıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın konuşma yapacağı bilgisini, uçağa yetişmek için bindiği aracın içinde aldı. CHP’de miting programına yapılan “son dakika eklemeleri”, Erdoğan’ın kalabalıkla “idam diyaloğu” rahatsızlık yaratırken, demokratikleşmenin “miting söylemi” olarak kalacağı endişesi dile getiriliyor. CHP kulislerinde, Yenikapı mitingine ilişkin şu değerlendirmeler yapılıyor:

Farklı kitlelere ulaşıldı: CHP yönetimi, “tam istendiği gibi olmasa” da Kılıçdaroğlu’nun sesini “farklı ve kendisini hedef alan” bir kitleye ulaştırmasından memnun.

İdam rahatsızlığı: Kılıçdaroğlu’nun başından bu yana savunduğu “darbelere de diktaya da hayır” tavrını vurgulaması açısından miting bir “fırsat” olarak değerlendirilmesine karşın, Erdoğan’ın kalabalıkla “idam” diyaloğuna girmesi CHP’deki rahatsızlık konularının başında geliyor. Erdoğan’ın bu tavrı “kendi kitlesine yönelik mesaj” olarak yorumlanırken, CHP’nin ne kadar kamuoyu baskısı olursa olsun, “idama hayır” tavrından ödün vermeyeceğine dikkat çekiliyor.

Akar süprizine tepki: CHP ve MHP liderlerinin bilgisi dışında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın kürsüye çıkmasına ise CHP yönetimi tepkili. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “En azından sivil giysiyle katılabilirdi” derken, “kalabalık mitinglerin” de “apoletli, asker şapkalı general” görüntüsünün de “darbeyi önlemiş sivil siyaset” için ciddi bir “paradoks” olduğu görüşünde:

“Dünün fotoğrafı şu; 15 Temmuz günü darbeciler başarılı olsaydı da üniformalı bir generalin kalabalıklara konuştuğunu görecektik, dün de yine omuzu samanyolu gibi yıldızlarla dolu bir generalin başında asker şapkasıyla kalabalığa konuştuğuna tanık oldu. Bu 21. Yüzyıl demokrasisine yakışmıyor, bu bir demokrasi fotoğrafı değil. Eğer Hulusi Akar’ın orada konuşması gerekiyorsa, sivil kıyafetle bu konuşmayı yapmalıydı, bu bile kamuoyuna çok önemli bir mesaj olurdu. Bütün Türkiye’nin o gece konusunda kuvvet komutanlarıyla, Genelkurmay Başkanı’yla ilgili soru işaretlerinin yanıtını beklediği, komutanların kendilerinin bile yanıtını veremediği sorular varken, bir kahraman edasıyla, ‘apoletli, şapkalı general konuşması’ görüntüsü dilin ifade edemediği, sözün taşıyamadığı daha kalın mesajlar verme izlenimi yaratıyor. 2016’da böyle bir fotoğrafa Türkiye’nin ihtiyaç duyması yanlıştır.”

“Miting demokrasisi” eleştirisi: Kılıçdaroğlu, kamuoyu baskısı nedeniyle son anda mitinge katılma kararı alsa da, CHP içinde bundan sonraki süreçte, demokratikleşmenin “miting söylemi” olarak kalması yerine, “eylemle yaşama geçirilmesi” için çaba harcanması görüşü egemen. Parlamentonun devre dışı bırakıldığı ve ülkenin kararnamelerle yönetildiği OHAL koşullarının ortadan kaldırılması, “denetim ve yasama” yetkisinin parlamento eliyle etkin biçimde kullanılması, işkence iddialarının üzerine gidilip, bu tür uygulamala izin verilmemesi, 12 Eylül darbe rejimi sonrasındaki gibi sanatsal faaliyetlerin “yasaklanması”na dönük uygulamalara son verilmesi, CHP’nin “öncelikli” talepleri.

ETİKETLER

darbe girişimi15 TemmuzCHPKemal KılıçdaroğluRecep Tayyip ErdoğanHulusi Akar

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