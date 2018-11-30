Kulis: CHP-İyi Parti iş birliği askıya alındı

CHP ile İyi Parti’nin yerel seçimlerde işbirliği yapma hedefiyle gerçekleştirdiği temaslarda Ankara, Antalya ve Mersin konusunda yaşadığı anlaşmazlığın görüşmeleri bitirme noktasına getirdiği aktarıldı. Kulislerde, "CHP-İyi Parti iş birliği askıya alındı" deniyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP kanadında görüşmeleri yürüten CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın yerine örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı görevlendirildi. İyi Parti kanadından görüşmelerin “mütekabiliyet” esasına göre yürütülmesine yönelik gelen talep nedeniyle görevlendirme yapıldığı belirtilirken; görev değişikliğinin iki parti arasındaki tıkanıklığın görüşmeleri bitirme noktasına gelirken gerçekleşmesi dikkati çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13 Kasım’da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesinin ardından iki parti arasında yerel seçimlerde iş birliği yapılması hedefiyle teknik düzeyde yapılan görüşmeler yürütülüyordu. Edinilen bilgiye göre iki parti arasında bugün gerçekleşmesi beklenen teknik görüşmenin CHP kanadındaki görev değişikliğinin ardından iki lider arasında önümüzdeki hafta yapılacak görüşmeye kadar askıya alındığı da belirtiliyor.

Antalya’yı bırakabilir

Görev değişikliğiyle birlikte İyi Parti’nin kabul görmeyen üç büyükşehir belediyesine yönelik taleplerinde esneme yaşanabileceği ifade ediliyor. Kulislerde özellikle krize neden Antalya’nın İyi Parti’ye bırakılabileceği iddia edilirken, İyi Parti’nin ayrıca Mersin’deki talebinden vazgeçtiği, ancak Ankara talebini hâlâ masada tuttuğu belirtiliyor.