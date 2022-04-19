Kulis: Bülent Arınç’ın ekonomi mesajı AKP'de karşılık buldu; yüksek enflasyon ve zamların sahada partinin “elini kolunu bağladığı” konuşuluyor

Eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın “Enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60’a yükselmişse milleti hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsın” çıkışı AKP’de karşılık buldu. Kulislerde Bülent Arınç’a hak verenlerin sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğuna dikkat çekiliyor. Yüksek enflasyon ve zamların sahada partinin “elini kolunu bağladığı” ifade ediliyor.

Bülent Arınç’ın iktidarın ekonomi yönetimine ilişkin sözleri, AKP’de tartışmalara neden oldu. Arınç, “Ekonomide sıkıntılar varsa, alım gücünüz azalmışsa, Türk parasının kıymeti düşmüşse, her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor ve enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60’ı bulmuşsa, milleti hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsın” çıkışında bulunmuştu.

AKP kulisleri de bugünlerde Arınç’ın iktidarın icraatlarına yönelik sözlerini tartışıyor. Cumhuriyet’ten Selda Günaysu’nun haberine göre, partide, “ağabey” olarak da nitelendirilen Arınç’ı “haklı bulanların sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğuna” dikkat çekiliyor. Yüksek enflasyon ve zamların sahada partinin “elini bağladığı” da ifade ediliyor. Partide, Arınç’ın sözleriyle ilgili, “Her şeye rağmen evet, hâlâ enflasyon yüksek. Bu gerçeği görüyoruz. Arınç da bu gerçeğe işaret etti” görüşü dillendiriliyor.

Partide, 2023 seçimlerinde Erdoğan’ın yeniden seçilmesine “kesin gözüyle bakılıyor.” Ancak enflasyonun bu şekilde devam etmesi halinde halkın sandıkta AKP’ye “fatura kesebileceği” de konuşuluyor.