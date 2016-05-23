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Politika

Kulis: Binali Yıldırım Hakan Fidan'la çalışmak istemiyor

İddiaya göre Binali Yıldırım, oğlunu kumar masasında, eniştesini rakı sofrasında gösteren fotoğrafların geldiği adres olarak Fidan’ı düşünüyor...

23 Mayıs 2016 11:07

Ankara’daki kulislerine göre, AKP'nin yeni genel başkanı Binali Yıldırım'ın 2014’te başbakanlığını engelleyen isim olarak MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı gördüğü öne sürüldü. Cumhuriyet'ten İlhan Tanır'ın haberine göre, Yıldırım, oğlunu kumar masasında, eniştesini rakı sofrasında gösteren fotoğrafların da geldiği adres olarak Fidan’ı düşünüyor. Yıldırım, bu nedenlerden dolayı Hakan Fidan ile beraber çalışmak istemiyor. Ama Hakan Fidan’ın MİT’in dışına çıkarılması, muhtemelen Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç, Abdullah Gül, Ali Babacan’ın yörüngesine bir başka ağır topun katılması anlamına geleceğinden, Fidan için nasıl bir politika izleneceği bilinmiyor.

Yine başka bir iddiaya göre, Yıldırım 2014 kurultayında temayül yoklamasında kendisinin Davutoğlu’nun üstünde çıktığını, ama önüne Fidan’ın takoz çıkarıldığını biliyordu. Bir diğer ifadeyle Davutoğlu’nun başbakanlığa giden yolunun Fidan tarafından açıldığına inanıyor Yıldırım. Bir başka kulis göre, 2014 kurultayı öncesi Erdoğan Yıldırım’ı yanına çağırıp “Kardeşim, temayülde üsttesin, ama bu yolsuzluk skandalı şu dönemde çok baş ağrıtacak” demiş.

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