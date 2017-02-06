Kulis: Berlin Ankara'nın istediği YPG görüntülerini vermiyor; Alman askerler İncirlik'te negatif ayrımcılığa uğruyor

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, Ankara'nın Berlin'den İHA'ların çektiği YPG'lilere ait görüntülere doğrudan erişim istediğini hatırlatarak "Almanya'dan gelen 'Koalisyon görevi IŞİD’i kapsıyor ve bu nedenle YPG/PYD unsurlarını görüntülemiyoruz' yanıtı Ankara’yı tatmin etmemiş olacak ki İncirlik’te bulunan Alman askeri birlikleri negatif ayrımcılığa uğruyor" dedi.

Deniz Zeyrek'in Hürriyet gazetesinin bugünkü (6 Şubat 2017) nüshasında yayımlanan 'Şu Tornado meselesi' başlıklı yazısı şöyle:

Alman Şansölyesi Angela Merkel’in 2 Şubat’taki Ankara ziyareti öncesinde Almanya’da yayınlanan Der Spiegel dergisi ilginç bir iddia ortaya attı.

Haberde, Almanlara ait Tornado tipi keşif uçaklarının çektiği görüntülere doğrudan erişemeyen Türkiye’nin, İncirlik Üssü’nde Alman askerler ve uçakları için karargâh inşaatına geçit vermediği yazıyordu.

Serde diplomasi muhabirliği var ya...

Merkel Ankara temaslarını tamamlayıp döndükten sonra hemen kolları sıvadım. İki tarafa da “Nedir bu Tornado meselesi” diye sordum. İlginç detaylara ulaştım.

Bu detayları sizinle paylaşmak isterim.

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Olay şu:

IŞİD ile Mücadele Koalisyonu diye bir uluslararası askeri güç var. ABD başını çekiyor. Almanlar, İngilizler, İspanyollar gibi NATO’cuların yanında Suudiler, Katarlılar da bu koalisyonun içinde.

Bu koalisyonun ana karargâhları Katar’da ve Kuveyt’te. IŞİD’e karşı iki büyük operasyon yürütüyorlar. Biri Rakka, diğeri Musul. Ne yazık ki Türkiye’nin El Bab operasyonu IŞİD’e karşı olduğu halde bir ‘Koalisyon görevi’ olarak tanımlanmıyor.

Koalisyonun en önemli operasyon merkezlerinden biri de Adana’daki İncirlik Hava Üssü.

ABD’nin büyük askeri varlığı dışında koalisyona dahil ülkelerin bulunduğu üste İspanyol Patriot birliği, Alman hava keşif unsurları, Katar ve Suudi hava kuvvetleri de yer alıyor.

İncirlik’ten havalanan insanlı ya da insansız uçaklar, Suriye ve Irak hava sahasında sürekli bir keşif görevi üstlenmiş. Kaydedilen ve ham halde Koalisyon Komuta Karargâhı’na gönderilen görüntüler, koalisyonun hayati istihbarat kaynaklarından biri haline gelmiş. Alman Tornado keşif uçakları da yüksek çözünürlüklü kameralarıyla bu gücün en önemli unsurlarından biri. Rakka, Musul ve El Bab’da belli aralıklarla çektikleri görüntüler ve bu görüntülerdeki değişim analizi sayesinde, IŞİD’in yer değiştirmeleri, yeni yerleşimleri, yeni karargâh binaları rahatlıkla tespit edilebiliyor.

Suriye topraklarında Fırat Kalkanı operasyonunu sürdüren ve Irak’ta Başika ve Bamerni üslerine sahip olan Türkiye de bir koalisyon üyesi olarak bu görüntülere koalisyon üzerinden erişim hakkına sahip.

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Bu bilgilere sahip olunca sizin de aklınıza ‘Türkiye erişebiliyorsa mesele ne?’ sorusu gelmiştir. Mesele şu: Türkiye, görüntüleri koalisyon havuzundan değil, doğrudan erişimle almak istiyor. Türkiye’nin başka bir isteği ise Tornado uçaklarının çektiği YPG/PYD unsurlarına ilişkin görüntülerin de verilmesi.

Almanlar, ilk isteği ‘Zaten koalisyon üzerinden erişiyorsunuz’ diye reddediyor. İkinci isteğe verilen yanıt da şöyle: “Koalisyon görevi IŞİD’i kapsıyor ve bu nedenle YPG/PYD unsurlarını görüntülemiyoruz.”

Bu yanıtlar Ankara’yı tatmin etmemiş olacak ki İncirlik’te bulunan Alman askeri birlikleri negatif ayrımcılığa uğruyor. Kanat genişliği nedeniyle F-16 hangarlarına sığmayan Tornadolar, jet hangarlarının bulunduğu tarafta değil, kargo uçaklarının bulunduğu alanda park ediyor. Suudi, Katarlı, İspanyol askerler, Türk Hava Kuvvetleri’nin sunduğu konforlu barınaklarda kalırken, Almanlar ABD ordusunun ‘tin city’ diye adlandırdığı teneke konutlarda kalıyor.

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Merkel’in ziyaretinde bu sorun çözülüp, Alman askerleriyle uçaklarına İncirlik’te yeni barınaklar için vize verilmiş midir?

Büyük ihtimalle ‘hayır’...

Almanya’nın sığınma başvurusunda bulunan FETÖ’cü subaylara yönelik olumlu yaklaşımı, basın ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere iki ülke arasındaki gerilimli konular bu yanıtın bir süre daha ‘hayır’ kalacağını ve Tornado meselesinin süreceğini gösteriyor.