Kulis: Belediye meclislerinde başkanlık sistemi kuralları uygulanması için çalışma başlatıldı

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP-MHP ittifakının, seçim ve yerel yönetimlere ilişkin mevzuatlarda yapacağı değişiklik düzenlemesinde belediye meclislerinde meclis başkanının TBMM’deki gibi seçilerek göreve geleceğinin planlandığını yazdı.

Mevcut durumda belediye meclislerine belediye başkanları başkanlık ediyor. Sarıkaya bugünkü köşesinde aktardığı kulis bilgilerde bu sistemin değiştirilmesinin gündemde olduğunu ifade etti. Sarıkaya, "Örneğin İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Antalya’da belediye başkanını Millet İttifakı desteğindeki CHP adayları kazandı, ancak belediye meclislerinde Cumhur İttifakı ağırlıklı oya ulaştı. Belediye başkanlarının hemen hepsi azınlıkta kaldı… Bu durum dikkate alınarak, belediye meclislerinde de başkanlık sisteminin tüm kurallarının uygulanmasına karar verilmiş" ifadelerini kullandı.

Sarıkaya iktidarın gündemindeki söz konusu düzenlemenin detaylarını şöyle aktardı:

"Nasıl ki Cumhurbaşkanı ile TBMM birbirinden farklı işlev görüyor, Cumhurbaşkanı da Meclis oturumunu yönetmiyorsa, benzer durumun belediye meclislerinde de uygulanmasına yönelik çalışma başlamış. Buna göre seçilen belediye başkanları, belediye meclislerinin doğal başkanı olamayacak; belediye meclisleri TBMM gibi başkanını kendisi seçecek. Oturumu da seçilen başkan veya yerine gösterdiği başkanvekilleri yönetecek."

Sarıkaya, söz konusu düzenlemenin ne zaman çıkabileceğine ilişkin kaynaklarına yönelttiği soru karşılığında ise şu yanı aldığını katardı:

"Covid-19 nedeniyle uzun ara veren ve gelecek hafta salı günü çalışmalarına kaldığı yerden başlayacak olan TBMM’de bütün bu değişikliklerin bu yasama yılında tamamlanmasının zor olduğuna dikkat çekildi."

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