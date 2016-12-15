Kulis: Başbakan, Kılıçdaroğlu'nun "'Cumhuriyet'çilerin iddianameleri nerede?" sorusunu cevaplamadı

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gerçekleştirilen zirvede tutuklulukları 40. günü geçen Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin de konuşulduğu öğrenildi. Kulislerden edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nun Başbakan'a tutuklu Cumhuriyet gazetesinin yönetici ve yazarlarıyla ilgili iddianameyi sorduğu ve sorunun cevapsız kaldığı belirtildi.

Dünkü zirveden sonra üç lider ortak açıklama yapmıştı:

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün kulis haberi şöyle:

"İddianameler nerede?"

Edinilen bilgilere göre, 10 Cumhuriyet yazar ve yöneticisinin tuuklulukları, zirvenin son bölümünde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirildi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



“CHP olarak biz milletvekilleri gibi gazetecilerin de tutuklu yargılanmalarına karşıyız. Gazetecilerin tutuklu yargılanmalarını asla kabul etmiyoruz. Cumhuriyet gazetesinin 10 yazar ve çalışanı aylardır tutuklu. Ne olacak bu çocukların durumu. Sonsuza kadar bu şekilde hapiste mi kalacaklar? İddianameleri nerede? İddianameleri hazırlanana kadar bu çocuklar bu şekilde cezaevinde mi yatacak? Bir an önce bu gazetecilerin iddianameleri hazırlanıp konu mahkemeye yansıtılmalı. Cezaevinden çıkarılarak tutuksuz yargılanmaları sağlanmalı."

Yıldırım ve Bahçeli yanıt veremedi

Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri karşısında Yıldırım ve Bahçeli’den net bir yanıt gelmezken, sessiz kaldıkları da öğrenildi.

Kılıçdaroğlu: Politikamız yok

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çankaya zirvesinde "akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikası” oluşturulmasını önerdi. Kılıçdaroğlu, Türkiye’de iktidarın, akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikasına ihtiyacı olduğunu belirterek, “Vakit geçirmeksizin bu eksende bir terörle mücadele benimsenmeli. CHP olarak teröre karşı mücadelede her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu, bir kez daha vurguluyorum” dedi. Kılıçdaroğlu, başta dış politika olmak üzere pek çok temel konuda başbakan ve ilgili bakanların insiyatif alması gerektiğini belirtti.